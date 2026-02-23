Alpári, erőszakos támadás indult a pécsi szívgyógyász professzorral szemben

Mocskos szavakkal, gusztustalan jelzőkkel támadják a neves pécsi professzort a Tisza Párt aktivistái, influenszerei és sajtója. Cziráki Attila komplex egészségügyi programmal érkezett, esélyes jelölt, ez fájhat a baloldalon, ami miatt összehangolt támadást indítottak ellene, számolt be róla a bama.hu.

Egy külföldön élő, a Tisza Pártnak hűségesküt fogadó fiatal influenszer gusztustalan, nyomdafestéket nem tűrő szavakkal szállt bele Cziráki Attila professzorba.

Az eddig érdemi eredménnyel nem rendelkező fiatal az "átba***zon" és a "sz*r" kifejezéseket használva, primitív módon rúgott bele a negyven éve több ezer embert meggyógyító professzorba.

Ezt az alpári támadást Péterffy Attila pécsi polgármester fő támogatója, Ágoston Andrea baloldali képviselő is megosztotta a közösségi oldalán, akitől amúgy sem állnak távol az erőszakos, alpári és primitív bejegyzések, hiszen annak idején maga is Orbán Viktor haláláról posztolt.

Hozzácsatlakozott az MSZP-s városvezetést hosszú ideig támogató volt pécsi LMP-s politikus, Kóbor József is, aki szintén sértegető hangnem szólalt meg amúgy egyetemi kollégájáról.

Czirákit ezzel párhuzamosan a manapság az idejét hamburgerezéssel töltő, a korábban MSZP-s lapnál dolgozó tiszás "influenszer" is megtámadta. Majd az általános támadásból a baloldalnak, a Tisza Pártnak kedves RTL-híradó sem maradhatott ki.

A támadások gyújtópontja az lehet, hogy Cziráki Attila esélyes jelölt, vállaltan az új pécsi szív- és érgyógyászati centrum megvalósítását tűzte ki célul, a jelöltséget is azért vállalta el, hogy ezt a célját megvalósíthassa, nagyobb ráhatása lehessen a folyamatokra. Az új létesítményre a kormány már kétmilliárd forintot megítélt azért, hogy az előkészítés és a tervezés is meginduljon.



Cziráki: „A szolgálat a célom"

Orvos vagyok. Nem is szeretnék másnak látszani. Nem politikusi karriert keresek, a célom a szolgálat - jelentette ki azt követően, hogy rekordidő alatt összegyűjtötte az ajánlóíveket.

Cziráki plakátjait sem kímélték: alig néhány napja kerültek ki, máris megtalálták a baloldaliak a köztiszteletben álló professzor hirdetéseit, és elkezdték azokat letépni, tönkretenni.

A tiszások problémája az, hogy a jobboldali beállítottságú, nemzeti érzelmű jelöltet a Fidesz-KDNP is támogatja, de köztudott, hogy tavaly a szívgyógyász professzort támogató nyílt levelet 23 pécsi, köztük a jobb- és a baloldalhoz is köthető civil értelmiségi is aláírta. Ők úgy vélik, Pécsnek olyan képviselőkre van szüksége, akik a pártpolitikai szembenállás helyett „szakmai alapú együttműködést, a közösség érdekeit és hosszú távú gondolkodást" képvisel.



MSZP-s holdudvar ma Tisza Párt bázisa

Vele szemben ugyanakkor egy olyan baloldali család igyekszik megtartani a hatalmát a Tisza Párt színeiben, amelynek tagjai ezer szállal kötődnek a Magyar Szocialista Párthoz, illetve a MSZMP utódpártjának a holdudvarához.

E család tagja az a Ruzsa Csaba, aki jelenleg Péterffy Attila mellett gazdasági alpolgármester Pécsen, ő felel a város pénzügyeiért. Mindeközben Pécs a csőd szélén tántorog és már augusztusban fizetésképtelenné válhat az önkormányzat, amely úszik a baloldaliak által felvett milliárdos adósságokban.