Megtalálták a Dunában az eltűnt 18 éves fiú holttestét
2026. február 23. hétfő 14:54
Azonosította a rendőrség a Budapesten januárban eltűnt fiú holttestét - közölték a police.hu oldalon hétfőn.
A holttestet február 21-én délután találták meg a Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre.
Hétfőre bizonyosodott be minden kétséget kizáróan, hogy a január 17. óta eltűntként keresett 18 éves fiút találták meg.
Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárásban, szakértők bevonásával folytatja a vizsgálatot - írták a rendőrség oldalán.
Képünk illusztráció.
MTI
