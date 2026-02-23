Orbán Viktor: a kormány nem enged semmilyen zsarolásnak

Az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és személyesen annak vezetőit is, de a nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén napirend előtt arról, hogy Ukrajna blokkolja az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Orbán Viktor kiemelte: Brüsszelnek kötelessége lenne, hogy Magyarország oldalára álljon, de nem teszi.

Orbán Viktor azt mondta, a nemzeti kormány semmilyen fenyegetés hatására sem tér el a programjától, és alkotmányos esküjének megfelelően, kizárólag a magyar emberek érdeke szerint cselekszik, és semmilyen külhatalom követelésének nem enged. "Ragaszkodunk függetlenségünkhöz és szuverenitásunkhoz" - fogalmazott.

Kiemelte: az ukrán állam 2014-ben társulási megállapodást kötött az Európai Unióval, és vállalta, hogy a rajta keresztülhaladó, az Európai Unió tagországaiba tartó energiatranzit sérthetetlen. Magyarország olajellátását tehát Ukrajna az uniós társulási szerződés értelmében köteles biztosítani, és végképp nem használhatja politikai fegyverként. Amit Ukrajna tesz, az a megállapodás nyílt felrúgása - hangsúlyozta.



A kormányfő úgy értékelt: Brüsszel magatartása az ügyben "legalábbis kétértelmű", mert az Európai Unióról szóló szerződés az unió kötelességévé teszi, hogy egy harmadik féltől érdeksérelmet elszenvedő tagállam segítségére siessen. Brüsszel kötelessége lenne, hogy Magyarország oldalára álljon, de nem teszi.

Brüsszel a tagállam Magyarország helyett az unión kívüli Ukrajna oldalára állt - összegzett Orbán Viktor.

Brüsszel szövetségre lépett az ukránokkal. Brüsszel és Kijev egyetért abban, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarország élén, addig nem képesek végrehajtani a terveiket. Mindez 50 nappal a választás előtt történik, így ez nyílt beavatkozás a magyarországi választásokba - jelentette ki a miniszterelnök.