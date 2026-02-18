Megkezdődik a sorkatonák kiképzése Horvátországban

A horvát kormány rendeletben határozta meg a katonai alapkiképzés alternatívájaként választható polgári szolgálat részletes feltételeit és díjazását.

A keddi kormányülésen született döntésről beszámoló szerdai horvát lapok szerint a jogszabály rögzíti: azok, akik vallási vagy erkölcsi okokból lelkiismereti kifogást nyújtanak be, a belügyminisztérium irányítása alatt teljesíthetik szolgálatukat. Az érintetteket a tárca a polgári védelem szervezeti egységeihez, illetve helyi és regionális önkormányzatokhoz osztja be.

A minisztériumban három hónapig szolgálók havi 340 euró (mintegy 129 ezer forint), az önkormányzatoknál négy hónapos szolgálatot teljesítők havi 170 euró (mintegy 64 ezer forint) adómentes juttatásban részesülnek. A szolgálat heti öt napon át, napi nyolc órában zajlik.

Davor Bozinovic belügyminiszter közlése szerint a minisztériumban szolgálók a polgári védelem területén kapnak felkészítést, különös tekintettel a rendkívüli helyzetek és katasztrófák kezelésére. Az idén a minisztériumban legfeljebb mintegy 800, az önkormányzatoknál mintegy 5000 érintett teljesíthet polgári szolgálatot. A minisztérium és az önkormányzatok minden év december 15-éig éves tervben határozzák meg a következő évi feladatokat és a fogadható létszámot.

Ivan Anusic védelmi miniszter a napokban elmondta:

a katonai alapkiképzésre behívottak 95 százaléka megjelent az orvosi vizsgálaton, a megfelelési arány mintegy 90 százalékos. A két hónapos kiképzés március 9-én kezdődik a knini, slunji és pozsegai laktanyákban, és várakozások szerint a fiatalok mintegy 70 százaléka választja a katonai szolgálatot.

Horvátországban 2026 januárjában indult újra a kötelező, két hónapos katonai alapkiképzés, miután a parlament 2025 októberében döntött a sorkatonaság visszaállításáról. A sorkatonák havi 1100 euró (mintegy 416 ezer forint) illetményt kapnak, és szolgálati idejük beleszámít a munkaviszonyba.

A polgári szolgálat részletszabályainak elfogadásával a kormány lezárta a sorkatonaság visszavezetésével kapcsolatos szabályozási folyamatot. A kabinet mindvégig jelezte, hogy a polgári szolgálat hosszabb időtartamú és alacsonyabb díjazású lesz a katonai szolgálatnál.