Századvég: csak Orbán képes ellentmondani a brüsszeli nyomásnak

A magyarok többsége különbséget lát a hazai politikai szereplők között abban, hogy mennyire tudnának ellenállni a brüsszeli elvárásoknak. A válaszadók szerint csak Orbán Viktor képes nemet mondani a brüsszeli nyomásra - derült ki a Századvég friss felméréséből, amelynek részleteit szerdán közölték az MTI-vel.

A közlemény szerint az Európai Unióban zajló, közös hitelfelvétellel és kölcsönökkel kapcsolatos vitákban különböző álláspontot képvisel a Fidesz és a Tisza Párt.

A brüsszeli döntéshozatalban napirenden vannak olyan, több száz milliárd eurós pénzügyi kezdeményezések - köztük Ukrajna támogatása is -, amelyek közös adósságvállalással járnának - írták.



Hiába gondolják úgy az európai emberek, hogy Ukrajnát ne vegyék fel gyorsított eljárással az Unióba, a brüsszeli döntéshozók odacsatornáznák a közös forrásokat, ezeknek a hiteleknek a törlesztése a tagállami befizetések növekedésén vagy új uniós bevételi forrásokon keresztül jelenhet meg, ami hatással lehet a nemzeti költségvetésekre - közölték.

A Századvég februári kutatása szerint arra a kérdésre, hogy "Az alábbi állítás inkább kire igaz, Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? - Nem tudna nemet mondani Brüsszelnek", a válaszadók 57 százaléka Magyar Pétert nevezte meg, míg Orbán Viktorról csak 21 százalék gondolja ezt.

A felmérés az esetleges gazdaságpolitikai következmények megítélését is vizsgálta: arra a kérdésre, hogy "Az alábbi állítás kire igaz inkább, Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? - Adókat emelne, ha Brüsszel erre utasítaná" a megkérdezettek 51 százaléka válaszolta Magyar Pétert, míg Orbán Viktorról ugyanezt 30 százalék feltételezte.

A Századvég egy korábbi kutatásából az is kiderült, hogy a magyarok elutasítják az ellenzéki párthoz köthető adók bevezetését, amelyek összhangban vannak a brüsszeli tervekkel, ez a költségnövekedés érezhető lenne mindenki számára hétköznapi szinten is, mivel a megnövekedett költségek a mindennapi kiadásokban is megjelennének - áll a felmérésben.

