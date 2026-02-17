Felmentettek egy emberöléssel vádolt ápolót és egy családtagot Pécsett

Felmentette a Pécsi Ítélőtábla kedden nem jogerősen azt a hozzátartozót és házi ápolót, akiket első fokon három év börtönbüntetésre ítéltek, mert bűnösnek találták egy idős, beteg asszony 2021 októberében bekövetkezett halálában - tájékoztatta a táblabíróság közleményben az MTI-t.

Azt írták: a meggyengült egészségi állapotú sértettet a fia és a menye 2021 nyarán a házuk földszintjén található lakrészbe költöztette. Mivel az idős nő közölte velük, nem szeretne kórházba vagy szociális intézménybe kerülni, ápolását lehetőleg otthon biztosítsák, reggelente szociális gondozó, délutánonként házi ápoló járt hozzá.

A róla való gondoskodás során jó viszony alakult ki a meny és a házi ápoló között, és mivel előbbit megviselte az idős kora és betegségei miatt egyre rosszabb állapotú anyósa ellátása, azt mondta az ápolónak, szeretné, ha ez minél hamarabb véget érne. Beszélgetéseik során szó esett arról is, hogy a sértett kórházba szállítását nem kezdeményezik, azt lehetőségük szerint igyekeznek megakadályozni.

A háziorvosa az év október 18-án meglátogatta az idős asszonyt, aki a korábbinál sokkal jobb állapotban volt, ennek köszönhetően nem került kórházba, az orvos ugyanakkor utalt rá, a sértett élete a végéhez közeledik. Az asszony a vizit után egyre rosszabbul érezte magát, két nappal később többször hányt.

Erről az ápoló tájékoztatta ugyan a menyét, ő azonban nem szólt a férjének. Mindkét vádlott tisztában volt azzal, hogy a sértett állapotának romlása a halálához vezet, azonban úgy döntöttek, nem kérnek orvosi segítséget. Az idős nő aznap éjszaka elhunyt.



Az ügyben a Pécsi Törvényszék hozott elsőfokú döntést. Tavaly októberben kihirdetett határozatában kimondta, közvetett ok-okozati összefüggés van a vádlottak mulasztása, az egészségügyi ellátás elmaradása és az idős nő halála között, ezért a menyét és az ápolót szándékos emberölésben mondta ki bűnösnek.

Rendelkezett arról, hogy a vádlottak feltételes szabadságra nem bocsáthatók, emellett az ápolót öt évre eltiltotta egészségügyi szakdolgozói foglalkozás gyakorlásától.

A Pécsi Ítélőtábla a másodfokú eljárásban a törvényszék ítéletét részben megalapozatlannak találta és mivel mind a háziorvos, mind a szociális gondozó úgy ítélte meg, a sértett állapota nem igényel kórházi ellátást, a sértett menyét bűncselekmény hiányában, a házi ápolót bizonyíték hiányában mentette fel az emberölés bűntettének vádja alól.

A táblabíróság álláspontja szerint ahhoz, hogy valakit mulasztással elkövetett emberölés miatt felelősségre lehessen vonni, fenn kell állnia egy jogszabályon alapuló vagy szerződéses kötelességnek a sértett gondozására, a meny esetében azonban ilyen nem volt megállapítható.

A házi ápoló felmentésének magyarázata az, hogy a sértett állapota nem tette indokolttá az orvos vagy a mentők értesítését és a nő kórházba szállítását, különös tekintettel a korábban kifejezett óhajára, miszerint nem kívánt oda kerülni.

Mivel az első- és a másodfokú bíróság eltérő döntést hozott a vádlottak bűnösségéről, az ítélet ellen fellebbezésnek van helye, melynek bejelentésére az ügyészség három nap gondolkodási időt tartott fenn.

