Az eddigi legnagyobb Békemenetre készülnek március 15-én
2026. február 17. kedd 12:50
Békemenetet szervez március 15-re a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) - jelentette be a CÖF-CÖKA elnöke kedden, más témákban tartott budapesti sajtótájékoztatón.
Csizmadia László közölte: a rendőrségen bejelentették a Budapesten tartandó rendezvényt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, a nemzeti ünnepen emlékeznünk kell arra, hogy a magyar nemzet mindenkor kiállt a szuverenitása és a függetlensége mellett - mondta.
A Békemenetre - az áprilisi országgyűlési választásra tekintettel is - minden olyan magyar embernek el kell jönnie, aki ki akar állni a háború ellen, békeszerető és félti a családját - fogalmazott. "Olyan nagyszabású Békemenetet óhajtunk szervezni, amely eddig még nem volt látható" - mondta.
MTI
