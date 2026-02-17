Az eddigi legnagyobb Békemenetre készülnek március 15-én

Békemenetet szervez március 15-re a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) - jelentette be a CÖF-CÖKA elnöke kedden, más témákban tartott budapesti sajtótájékoztatón.

Csizmadia László közölte: a rendőrségen bejelentették a Budapesten tartandó rendezvényt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, a nemzeti ünnepen emlékeznünk kell arra, hogy a magyar nemzet mindenkor kiállt a szuverenitása és a függetlensége mellett - mondta.

A Békemenetre - az áprilisi országgyűlési választásra tekintettel is - minden olyan magyar embernek el kell jönnie, aki ki akar állni a háború ellen, békeszerető és félti a családját - fogalmazott. "Olyan nagyszabású Békemenetet óhajtunk szervezni, amely eddig még nem volt látható" - mondta.

