A hét végéig mindenkihez megérkezik a választási értesítő
2026. február 17. kedd 13:11
A Magyar Posta javában végzi a választási értesítők kézbesítését, és február 20-ig mintegy nyolcmillió küldeményt juttat el az ország valamennyi megyéjébe a jogosultaknak.
A posta közleménye szerint a választási értesítő nem könyvelt küldemény, ezért azt a megszokottak szerint a címzett levélszekrényébe helyezik a postások.
Választásról szóló értesítőt minden, a szavazóköri névjegyzékben szereplő, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár kap - tették hozzá.
Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki választásra jogosult, de mégsem kap értesítőt, akkor a helyileg illetékes önkormányzat jegyzőjéhez (helyi választási iroda) fordulhat a pótlással kapcsolatos igényével.
Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos további információk elérhetők a Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapján - olvasható a közleményben.
MTI - Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
