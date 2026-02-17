Az egyházmegyében szolgáló szerzetesekkel találkozott a pécsi főpásztor

A pécsi főpásztor a megszentelt élet világnapjához kapcsolódóan idén február 14-én találkozott a Pécsi Egyházmegyében szolgáló, megszentelt életet élő papokkal és szerzetesekkel, hogy együtt adjanak hálát Istennek szolgálatuk minden kegyelméért.

Felföldi László köszöntőjében kifejezte háláját és köszönetét azért a szolgálatért, melyet a szerzetesek a Pécsi Egyházmegyében végeznek. A szőlőmunkásokról szóló jézusi példabeszédet idézte, melyben a szőlő az egész világot jelenti, melynek Isten tervei szerint át kell alakulnia mindaddig, míg el nem jön véglegesen Isten országa. Ezért, mint fogalmazott, nincs hely a tétlenség számára, amikor mindannyiunkra oly sok munka vár az Úr szőlőjében. Az élet különböző szakaszaiban ma is hívja Isten az



Korunk társadalma remény és nyugtalanság közepette él, súlyos félelmek gyötrik gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális téren. A megszentelt életet élő szerzetesek, a papok és a világi hívők is ebbe szőlőskertbe kapnak meghívást, hogy teljesítsék karizmáik szerinti küldetésüket. Jézus, mint minden tanítványától, azt várja tőlük, hogy a föld sója és a világ világossága legyenek.

A szőlőmunkások munkájáról szólva a püspök hangsúlyozta, a hivatásgondozás nem azt jelenti, hogy azokat a személyeket kell megtalálni, akik szerzetesi vagy papi hivatásra éreznek meghívást magukban, hanem azt, hogy azokra kell figyelni és azokat kell kísérni, akiket Isten megszólít, mert majd ebből a közösségből kristályosodik ki azoknak a köre, akiket Isten szövetségre, különleges hivatásra hív.

A főpásztor arra kérte a szerzetes lelkipásztorokat, testvéreket és nővéreket, hogy a jövőben kapcsolódjanak be az egyházmegyei plébániai ifjúsági csoportok életébe, a bérmálkozás szentségének vételére készülőkkel való pasztorális küldetés megvalósításába.

A Pécsi Egyházmegye területén jelenleg nyolc szerzetesrendhez tartozó közösség éli mindennapjait: Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei (FBN), a Betegápoló Irgalmasrend (OH), a Sarutlan Kármelita Nővérek (OCD), a Nyolc Boldogság Közösség (CB), a Szent Szív Társaság (Sacré Coeur), a Jézus Társasága (SJ), a Magyar Pálos Rend (OSPPE) és a Ferences Rendtartomány (OFM).