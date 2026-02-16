A Komlói úti támadás összes gyanúsítottja rendőrkézre került - Sodrófával is ütöttek

A Komlói úti verekedés gyanúsítottjainak csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt kell felelniük, közölte a rendőrség.

Ahogy arról korábban beszámoltunk , vasárnap délelőtt egy négyfős társaság támadt rá egy férfira Pécsett, a Komlói úton.

A 40 éves, későbbi sértett aznap jelent meg egy 33 éves férfi lakcímén, és egy korábbi nézeteltérés miatt ismét összeszólalkoztak. Vitapartnere ekkor egy vascsővel beverte az autója hátsó szélvédőjét, ezért távozott.

A 33 éves férfi ezután három társával kocsiba ült és utánasiettek.

Amikor a Komlói-Hársfa-Szabolcsi utak kereszteződésében utolérték a piros lámpánál várakozó sértettet, kipattantak az autóból és sodrófával, kalapáccsal, valamint vascsővel kezdték ütni a járművet és a vezetőjét. A 40 éves férfi súlyosan megsérült, a mentők kórházba szállították.

A rendőrök még aznap elfogták a 33 éves férfit és egyik társát - egy 45 éves, szintén pécsi férfit -, majd előállították és kihallgatták őket.

Őrizetbe vételük mellett csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint súlyos testi sértés bűntette miatt indult ellenük eljárás a Pécsi Rendőrkapitányságon, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Két másik társukat is azonosították, elszámoltatásuk jelenleg is tart.

