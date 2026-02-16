A Komlói úti támadás összes gyanúsítottja rendőrkézre került - Sodrófával is ütöttek
2026. február 16. hétfő 14:37
A Komlói úti verekedés gyanúsítottjainak csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt kell felelniük, közölte a rendőrség.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, vasárnap délelőtt egy négyfős társaság támadt rá egy férfira Pécsett, a Komlói úton.
A 40 éves, későbbi sértett aznap jelent meg egy 33 éves férfi lakcímén, és egy korábbi nézeteltérés miatt ismét összeszólalkoztak. Vitapartnere ekkor egy vascsővel beverte az autója hátsó szélvédőjét, ezért távozott.
A 33 éves férfi ezután három társával kocsiba ült és utánasiettek.
Amikor a Komlói-Hársfa-Szabolcsi utak kereszteződésében utolérték a piros lámpánál várakozó sértettet, kipattantak az autóból és sodrófával, kalapáccsal, valamint vascsővel kezdték ütni a járművet és a vezetőjét. A 40 éves férfi súlyosan megsérült, a mentők kórházba szállították.
A rendőrök még aznap elfogták a 33 éves férfit és egyik társát - egy 45 éves, szintén pécsi férfit -, majd előállították és kihallgatták őket.
Őrizetbe vételük mellett csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint súlyos testi sértés bűntette miatt indult ellenük eljárás a Pécsi Rendőrkapitányságon, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Két másik társukat is azonosították, elszámoltatásuk jelenleg is tart.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A Komlói úti támadás összes...
- Leszámolás Pécsett: a Komlói úton...
- Döbbenetes, mennyi palackot, üveget...
- Már csak pár napig csodálhatjuk a...
- Alapjogokért Központ: hét százalékkal...
- Tovább emelkedik a Duna vízszintje...
- Véget ért az országos rendőrségi...
- Csapadékos éj után egy kis napsütés...
- Fákat és mobilvécét is döntött a szél...
- Kilenc határsértőt tartóztattak fel...