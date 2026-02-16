Orbán Viktor szerint Zelenszkij belépett a magyar kampányba
2026. február 16. hétfő 09:08
Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben - írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Facebookon.
Az elmúlt egy hétben az Ukrajnából érkező politikai támadások szintet léptek. Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben. Látszólag - olvasható a bejegyzésben.
"Mert amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe" - fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a magyarok ugyanis a Voks2025 szavazáson világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából.
"Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének. És ezt meg is fogom tenni, újra meg újra. Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Leszámolás Pécsett: a Komlói úton...
- Alapjogokért Központ: hét százalékkal...
- Fákat és mobilvécét is döntött a szél...
- Tovább emelkedik a Duna vízszintje...
- Véget ért az országos rendőrségi...
- Orbán Viktor szerint Zelenszkij...
- Változik a buszmenetrend Baranyában,...
- A nap, amikor Dárdai belépett a...
- Kilenc határsértőt tartóztattak fel...
- Ópiumpipa is előkerült Szulejmán...