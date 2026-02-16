Fákat és mobilvécét is döntött a szél Baranyában
2026. február 16. hétfő 10:19
A vasárnapi erős szél hatszor adott feladatot a Baranya vármegyei tűzoltóknak.
A pécsi hivatásos tűzoltókat négyszer riasztották a város különböző pontjaira.
Kétszer kidőlt fát távolítottak el, egyszer egy gépkocsira dőlt mobilvécét állítottak talpára, egy alkalommal pedig egy szélben meglazult bádoglemezt rögzítettek egy társasház tetején.
Feked külterületén félpályás útzárat okozott egy kidőlt fa, melyet a véméndi hivatásos tűzoltók távolítottak el, Nemeske közelében pedig a szigetvári hivatásos tűzoltók szüntettek meg egy kidőlt fa miatt keletkezett útakadályt.
Képünk illusztráció.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Leszámolás Pécsett: a Komlói úton...
- Alapjogokért Központ: hét százalékkal...
- Fákat és mobilvécét is döntött a szél...
- Tovább emelkedik a Duna vízszintje...
- Véget ért az országos rendőrségi...
- Változik a buszmenetrend Baranyában,...
- A nap, amikor Dárdai belépett a...
- Kilenc határsértőt tartóztattak fel...
- Orbán Viktor szerint Zelenszkij...
- Ópiumpipa is előkerült Szulejmán...