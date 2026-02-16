Véget ért az országos rendőrségi razzia az utakon
2026. február 16. hétfő 11:00
A rendőrség 2026. február 9-15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tartott.
Az országos akció középpontjában az ittas és bódult járművezetők kiszűrése állt, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.
Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése volt, hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Leszámolás Pécsett: a Komlói úton...
- Alapjogokért Központ: hét százalékkal...
- Fákat és mobilvécét is döntött a szél...
- Tovább emelkedik a Duna vízszintje...
- Véget ért az országos rendőrségi...
- Orbán Viktor szerint Zelenszkij...
- Változik a buszmenetrend Baranyában,...
- A nap, amikor Dárdai belépett a...
- Kilenc határsértőt tartóztattak fel...
- Ópiumpipa is előkerült Szulejmán...