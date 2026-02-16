Alapjogokért Központ: hét százalékkal vezet a Fidesz a Tisza előtt

A Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra 42 százalékuk voksolna - közölte friss közvélemény-kutatása eredményét az Alapjogokért Központ hétfőn az MTI-vel.

A kutatás megállapítása szerint a pártpreferencia-adatok az utóbbi hónapokban hibahatáron belüli mértékben változtak, a kormánypártok előnye 5 és 9 százalékpont között stabilizálódott - ugyanakkor ezen választásra is igaz, hogy "csak a végén van vége".



Megjegyezték, hogy a jobboldal dinamikája mögött a biztos kormányzati teljesítmény húzódhat meg, valamint a határozott kiállás a háborúval, annak finanszírozásával, valamint az ukrán EU-tagság erőltetésével szemben.

A Tisza Párt hátrányát viszont többek között az okozhatja, hogy a választók többsége számára "veszélyesen ismerős" baloldali mintát követ: külső erőcentrumokkal - Brüsszellel és Kijevvel - szövetkezik a multinacionális nagytőke érdekében, politikájában marginalizálva a stratégiai magyar szempontokat - fogalmaztak.

Mint írták, az Alapjogokért Központ 2025 októbere óta havi rendszerességgel publikálja országosan reprezentatív pártpreferencia-becsléseit.

Az őszi politikai szezon indulása óta a népszerűségi trendek egyértelmű helyzetről árulkodnak: a Fidesz-KDNP vezető pozícióját stabilizálta, előnyét pedig a kezdeti 5 százalékpontról - a legfrissebb adatok alapján - 7 százalékpontra növelte - közölték.

A kormánypártok stabil előnye az aktuális adatfelvétel szerint is megmaradt: a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka voksolna a listájukra egy most vasárnap esedékes választáson - tették hozzá.



Hangsúlyozták, hogy a Fidesz áll tehát nyerésre, de a verseny nyitott: nem dőlhetnek hátra a kormánypártok győzelmét váró szimpatizánsok, a mobilizáció ezúttal is kulcsfontosságú feladat lesz.

A Tisza Párt ugyanezen a bázison 42 százalékon áll, támogatottsága ugyan mérsékelten ingadozik, de továbbra is számottevő, a trendek ugyanakkor arra mutatnak, hogy inkább a korábbi baloldali összefogás politikai teréből merít, és annak szavazói bázisát szervezi újra - áll a közleményben.