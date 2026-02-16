Tovább emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál
2026. február 16. hétfő 13:36
A Duna vízgyűjtő területein hullott csapadék, valamint a hóolvadás miatt kissé árad a Duna, amelynek hatására Mohácsnál is emelkedik a folyó - továbbra is igen alacsony - vízszintje.
Kisebb árhullám vonul le a folyón, hétfőn reggel 192 centis vizet mértek, hétvégére a három métert is megközelíti majd a Duna vízszintje.
Mindez azonban így is alacsony vízállást jelent majd.
Az előrejelzés szerint akkor már nem lesz a nagyobb víznek utánpótlása, így várhatóan nem emelkedik tovább a vízszint.
Képünk archív felvétel.
M. B.
