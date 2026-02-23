Évtizedek óta szolgáló baranyai tűzoltókat köszöntöttek

A Baranya vármegyei tűzoltók szolgálatának elismerése ezúttal személyes formában történt: a vezetők minden érintett kollégát a saját szolgálati helyén kerestek fel, hogy méltó módon mondjanak köszönetet az elmúlt évek munkájáért. A közvetlen, bensőséges köszöntés is jól tükrözi a szervezet összetartó közösségét és a megbecsülést, amely a mindennapi szolgálatot övezi.

A katasztrófavédelem állományában eltöltött tíz év eredményes szolgálatáért szolgálati jelet vehetett át Hegedüs Tibor tűzoltó őrmester (Szigetvár) és Virovácz Valentin tűzoltó őrmester (Komló). Húszéves elhivatott munkáját ismerték el Bálint Szabolcs címzetes tűzoltó zászlósnak (Pécs) és Mészáros János tűzoltó alezredesnek (Siklós), míg Nagy Zoltán (képünkön jobbra) címzetes tűzoltó zászlós (Komló) harmincéves szolgálatáért részesült elismerésben.

A vezetők kerek születésnapjuk alkalmából felköszöntötték Székelyhidi Zoltán Csaba tűzoltó főtörzsőrmestert (Baranya VMKI), Kislaki Tibor tűzoltó őrnagyot (Szigetvár), Varga Péter tűzoltó őrmestert (Siklós), Müller Róbert címzetes tűzoltó főtörzsőrmestert (Pécs) és Iván Zsolt tűzoltó főtörzsőrmestert (Szigetvár).

Az ilyen alkalmak túlmutatnak az elismerések átadásán. Megerősítik, hogy a Baranya vármegyei tűzoltók munkája érték, amely mögött évek kitartása, szakmai alázata és áldozatvállalása áll.

