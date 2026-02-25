Pécs határában, a 6-os bevezető szakaszán ütközött két autó

2026. február 25. szerda 08:01

Összeütközött két személygépkocsi Pécs határában, a Szentlőrinci úton, azaz 6-os főúton szerdán reggel.

 

A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket.

A társhatóságokat, azaz a rendőröket és a mentőket is a helyszínre várják.

Forrás: Katasztrófavédelem