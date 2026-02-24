Napsütéses, tavaszias napunk lesz szerdán is
2026. február 24. kedd 19:30
Szerdán is többnyire sok napsütésre lehet számítani a fátyol- és gomolyfelhők mellett, csapadék nem várható.
Az északnyugati szelet estig még nagy területen élénk, erős lökések kísérhetik, éjszakára átmenetileg legyengül a légmozgás.
Szerdán újra megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, majd délután a keleties irányba forduló szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 9 és 14 fok között alakul, de a tartósan felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb marad az idő.
MTI
