Napsütéses, tavaszias napunk lesz szerdán is

Szerdán is többnyire sok napsütésre lehet számítani a fátyol- és gomolyfelhők mellett, csapadék nem várható.

Az északnyugati szelet estig még nagy területen élénk, erős lökések kísérhetik, éjszakára átmenetileg legyengül a légmozgás.

Szerdán újra megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, majd délután a keleties irányba forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 9 és 14 fok között alakul, de a tartósan felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb marad az idő.