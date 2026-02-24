Ultramodern képalkotó berendezést adtak át Pécsett

A korszerű orvosi diagnosztika egyik meghatározó pillére a képalkotás. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Orvosi Képalkotó Klinikájának Nukleáris Medicina Tanszékén 2026. február 24-én ünnepélyes keretek között adták át az intézmény új, csúcstechnológiát képviselő PET/CT berendezését. A közel 470 millió forintos beruházással üzembe helyezett GE Discovery IQ5 gen 2 készülék jelentős előrelépést jelent a betegellátás, az oktatás és a kutatás területén egyaránt.

A PET/CT vizsgálat egy olyan korszerű képalkotó eljárás, amely egyesíti a CT anatómiai pontosságát és a PET funkcionális, anyagcsere-alapú információit. Az eljárással a szakemberek nem csupán az elváltozások pontos helyét tudják meghatározni, hanem azt is, mennyire aktív, milyen mértékben működik kórosan az adott szövet.



A módszer kiemelt jelentőségű a daganatos betegségek diagnosztikájában, a stádium meghatározásában és a terápia hatékonyságának ellenőrzésében, emellett szerepet kap egyes kardiológiai és neurológiai kórképek kivizsgálásában is.



Az új generációs PET/CT berendezés egyik legfontosabb előnye, hogy a korábbi készülékhez képest akár három-négyszer gyorsabb vizsgálatot tesz lehetővé. A rövidebb vizsgálati idő csökkenti a betegek megterhelését, különösen az idős, fájdalommal küzdő vagy legyengült állapotú páciensek esetében. A gyorsabb működés mellett a rendszer kiemelkedő képminőséget biztosít, valamint - az alkalmazott technológiának köszönhetően - alacsonyabb sugárterhelés mellett is megbízható diagnosztikai eredményt nyújt.



A fejlesztés jelentősen növeli a betegellátási kapacitást is. Onkológiai betegségek esetében az időfaktor kulcsfontosságú: a gyorsabb és pontosabb diagnózis közvetlen hatással lehet a terápiás döntésekre és a gyógyulási esélyekre. A modern orvoslás egyre inkább a személyre szabott kezelések irányába halad. Az új radioligand-terápiák és célzott onkológiai kezelések térnyerésével a PET/CT vizsgálatok szerepe tovább erősödik, hiszen segítségükkel pontosabban meghatározható, mely betegek profitálhatnak egy adott terápiából.



Az ilyen volumenű fejlesztések különös jelentőséggel bírnak egyetemi klinikai környezetben, ahol a betegellátás mellett magas szintű oktatási és kutatási tevékenység is zajlik. A pécsi klinika új PET/CT készüléke hozzájárul ahhoz, hogy az orvostanhallgatók és szakorvosjelöltek a legkorszerűbb technológiákkal találkozzanak, valamint támogatja az innovatív diagnosztikai és terápiás módszerek fejlesztését.



A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ célja változatlan: a betegek a lehető leggyorsabban, legbiztonságosabban és a legmagasabb szakmai színvonalon jussanak ellátáshoz. Az új PET/CT készülék üzembe helyezése ennek a törekvésnek meghatározó mérföldköve, amely hosszú távon is érezhető előnyöket jelent a régió betegei számára.



Az ünnepélyes átadón részt vett és beszédet mondott Hoppál Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos, Bódis József, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány alapító elnöke, Sebestyén Andor, a Klinikai Központ elnöke, valamint Tóth Arnold klinikaigazgató.

