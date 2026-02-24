Mentősök siettek egy bajba jutott mohácsi anyuka segítségére
2026. február 24. kedd 13:05
Egy hétköznap délelőtt a mohácsi mentősök egy betegátadást követően tartottak vissza állomáshelyükre, amikor az út mellett egy vészvillogóval veszteglő járműre lettek figyelmesek,közölte az Országos Mentőszolgálat.
Bajtársaik azonnal megálltak, hogy tájékozódjanak az eseményekről. A helyszínen egy fiatal édesanyát és kisbabáját találták, a baj szerencsére nem egészségügyi volt, az autó egyik kereke defektet kapott.
A járműben rendelkezésre állt a pótkerék, így a mentésirányítással egyeztetve
örömmel segítettek, kicserélték a kereket és segítettek, hogy az édesanya biztonságban folytathassa útját.
Képünk illusztráció.
Forrás: OMSZ
