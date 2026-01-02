Helyreállt a menetrend reggeltől a pécsi fővonalon

A fennakadás véget ért, így már nem kell pótlóbuszra szállni a személyvonatok utasainak, még reggel helyreállhat a menetrend a pécsi fővonalon, közölte a MÁV.



A pécsi fővonalon a Mecsek InterCityk és Fenyves expresszek utasainak hosszabb menetidőre, a Dombóvár és Pécs közti személyvonatok utasainak egy szakaszon pótlóbuszos átszállásra is kellett számítani.

Vásárosdombó és Godisa között biztosítóberendezési hiba okozott fennakadást, ezért a helyreállításig az érintett szakaszon a vonatok csak lassabban közlekedhetnek