Helyreállt a menetrend reggeltől a pécsi fővonalon
2026. január 02. péntek 10:53
A fennakadás véget ért, így már nem kell pótlóbuszra szállni a személyvonatok utasainak, még reggel helyreállhat a menetrend a pécsi fővonalon, közölte a MÁV.
A pécsi fővonalon a Mecsek InterCityk és Fenyves expresszek utasainak hosszabb menetidőre, a Dombóvár és Pécs közti személyvonatok utasainak egy szakaszon pótlóbuszos átszállásra is kellett számítani.
Vásárosdombó és Godisa között biztosítóberendezési hiba okozott fennakadást, ezért a helyreállításig az érintett szakaszon a vonatok csak lassabban közlekedhetnek
Forrás: MÁV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A kormány célja a bruttó egymilliós...
- Dombóváron leadta a mezt egy Pécsre...
- Helyreállt a menetrend reggeltől a...
- A valaha mért legalacsonyabbhoz...
- Nem emelkednek idén a horgászokmányok...
- Magas számban állandósultak a...
- A NAV nevével visszaélve támadnak...
- Csaknem negyven részeg gyereket...
- Baranya történetének legnagyobb...
- Új vezérigazgatója van a Pécs...