Akolitusi szolgálatra készülőket avatnak lektorrá

Az akolitusi szolgálatra készülők lektorrá avatását ünnepeljük február 28-án, szombaton 10.30 órakor a pécsi székesegyházban, ahol az egyházmegye egyházközségeinek szolgálatára 55 jelöltet avat lektorrá Felföldi László pécsi megyéspüspök. A 32-76 év közötti leendő lektorok az egyházmegye 32 plébániáján teljesítenek majd szolgálatot.

A Pécsi Egyházmegyében nincs hagyománya világi férfiak akolitusi szolgálatának. Három évvel ezelőtt Felföldi László püspök kezdeményezte a képzés alapjainak megszervezését, melyet a Pécsi Egyházmegyei Hivatal hirdetett meg a hívek körében. A képzésre felvételt nyert jelentkezők teológiai felkészítését a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola irányította. A kétéves képzés során dogmatikát, morálteológiát, biblikumot, liturgikát, alapvető hittant és egyházjogi alapismereteket is tanultak.

Az egyházi rend szentségének fokozatai - diakónusi, papi, püspöki - mellett Egyházunk két, egymásra épülő szolgálatot állapított meg: az akolitus és a lektor szolgálatát, melyek közül ez utóbbi a szolgálatok első szintje.

Amíg az akolitus az oltár körül segédkezik, szükség esetén áldoztat, addig a lektor az igeliturgiában látja el a szentírási szakaszok - kivéve az evangéliumok -, valamint a hirdetések felolvasását. A lektor feladata, hogy Isten igéje a liturgiában méltó módon és jól érthetően hangozzék el annak érdekében, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben.

A február 28-án felavatott lektorok akolitusavatására későbbi időpontokban a helyi közösségeikben kerül majd sor annak függvényében, hogyan kapcsolódtak be saját plébániájuk, egyházközségük életébe.

A plébániák, ahol a jövőben lektorok segítik a közösségeket: Abaliget, Alsószentmárton, Bátaszék, Bicsérd, Bóly, Dombóvár, Dunaföldvár, Fadd, Harkány, Hosszúhetény, Komló, Kozármisleny, Magyarszék, Mecseknádasd, Mohács, Nagydorog, Paks, Pécsről a Jézus Szíve Plébánia, Pécs-Szabolcsi Plébánia, Székesegyházi Plébánia, Szent Erzsébet Plébánia, Szent Ferenc Plébánia, Szent II. János Pál Plébánia, Szent István Plébánia, Pécsvárad, Pincehely, Szakcs, Szászvár, Szekszárd, Szigetvár, Tevel, Tolna.

A Pécsi Egyházmegye továbbra is várja azon férfiak jelentkezését, akik akolitusként szeretnének egyházközségükben aktív közösségi és liturgikus szolgálatot végezni, és 2026 őszétől becsatlakoznának az akolitusképzés folyamatába. A szolgálatra elkötelezett, hívő, szentségi házasságban élő katolikus férfiak jelentkezhetnek plébánosuk ajánlásával és motivációs levéllel.

