A nettó keresetek jobban emelkednek, mint a bruttók

Hónapok óta az látható, hogy a nettó keresetek nagyobb arányban növekednek, mint a bruttók - jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Czomba Sándor hangsúlyozta: ez egyértelműen azoknak a családpolitikai eszközöknek köszönhető, amelyeket a kormány tavaly vezetett be. Hozzátette, hogy a mediánkereset is jobban emelkedik, mint a bruttó átlagkereset, tehát "az alsó régióban lévők azok, akik jobban zárkóznak föl".

Az államtitkár elmondta, a legfrissebb adatok szerint tavaly decemberben csaknem 800 ezer forint volt a bruttó átlagkereset Magyarországon, de szerinte idén januárban ez még több lesz. Kiemelte, az is látható, hogy sehol nincs az országban 500 ezer forint alatti bruttó átlagkereset.



A lista elején Budapest van 850 ezer forinttal, míg annak végén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye található, ahol ez az összeg 530-540 ezer forint. Megjegyezte, egyre kevesebb olyan megye van az országban ahol a bruttó átlagkereset nem éri el a 600 ezer forintot.

Czomba Sándor közölte: az infláció mérséklődésének köszönhetően a reálkeresetek is érdemi, több mint 6 százalékos növekedést mutattak. Ez szerinte beilleszkedik abba a tendenciába, hogy több mint egy éve folyamatosan és dinamikusan növekednek a bérek.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy Magyarországon az egyik legfőbb prioritás az, hogy ne fogyjon az ország lakossága. Ez a demográfiai helyzet viszont "nem magyar specialitás", hanem egész Európára jellemző és ki-ki eldöntheti milyen eszközökkel küzd ellene.

Mint mondta, vannak akik, a migráció mellett döntöttek, de az látható, hogy annak eredménye "inkább katasztrofális, mintsem munkaerőpiaci szempontból hasznos történet". Hangsúlyozta, a magyar kormány a családtámogatási rendszeren keresztül szándékozik ösztönözni a gyermekvállalást és azt szeretné, ha az ország lakossága a következő években is 10 millió környékén maradna.

Czomba Sándor arra is kitért, hogy a munkáltatók a bértárgyalásokon jelezték: az idei 11 százalékos minimálbér-emelés ilyen GDP-növekedés mellett nagyon komoly kihívást jelent. A vállalatoknak tehát a termelékenység javulására, a hatékonyság növelésére is komoly eszközöket kell fordítani.

Kiemelte, ezt a törekvést a magyar kormány - főleg a kkv-szektorban - különböző támogatási rendszereken keresztül segíti. Úgy fogalmazott, összetett folyamat eredménye az, hogy a nehézségek ellenére is "jó adatokat látunk mind a bérekben, mind pedig a munkaerőpiaci egyéb szegmensekben".

Szerinte az egyes szektorok közötti bérkülönbségek is folyamatosan szűkülnek és három területen már rég 1 millió forint felett vannak a bruttó átlagkeresetek. Hozzátette, a legdinamikusabban tavaly a pedagóguspályán növekedtek a bérek és az oktatási szektorban a bruttó átlagkereset meghaladja a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetet.



Mint mondta, a hároméves bérmegállapodás egyik fontos eleme, hogy segítséget nyújtson azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 2024 szeptember-októberében minimálbéren foglalkoztattak munkavállalókat. A támogatás lényege, hogy e dolgozók után a munkáltatóknak évente csak az előző évi járulékot kell megfizetniük

- mondta.

Ismertette: március elsejétől elérhető lesz egy pályázat a Magyar Államkincstár oldalán, amelyre elsősorban mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak, ha minimálbéren foglalkoztatnak dolgozókat. A támogatás összege várhatóan mintegy 50 ezer forint munkavállalónként - közölte.