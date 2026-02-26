Élőben közvetített szomszédja tragédiáját egy baranyai férfi

A Siklósi Járási Ügyészség többek között segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat egy baranyai férfi ellen, aki egy lakástűznél a segítségnyújtás helyett élő közvetítést osztott meg közösségi felületén.



A vádirat szerint a férfi egy baranyai faluban élt. 2025 januárjában a szomszédjának háza kigyulladt, melynek során a szobában tartózkodó sértett ruhája lángra kapott, a sértett alsó végtagjai megégtek.

Az égő helyiségből sikerült kimenekülnie, majd a lángra kapott ruházatát magáról eltávolította.



A házból kimenekült a sértett felesége és két gyermeke is, majd segítségért kiabáltak. A

helyszínre több szomszéd is érkezett, akik segítettek a tűz eloltásában.



A vádlott a tűz keletkezését követően rövid időn belül a helyszínre érkezett, ahol észlelte a tüzet és a sérült állapotát, azonban nem nyújtott semmilyen módon segítséget neki.

A mentők és a tűzoltók kiérkezéséig a megégett sérült többször összeesett, földre rogyott, illetve több alkalommal is megindult az égő ház irányába.



A helyszínen a sértett mellett tartózkodó vádlott azonban továbbra sem nyújtott segítséget a megsérült személynek.



A férfi a rendőrség, illetve a tűzoltóság kiérkezését követően is folytatta az élő közvetítést mobiltelefonján keresztül, amely során sérelmezte, hogy a beavatkozó járművek akadályozzák a felvétel készítését.

Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, a mentőtiszt felszólította a mobiltelefonnal felvételt készítő személyeket, hogy a videózás helyett nyújtsanak segítséget, azonban a vádlott a közvetítést tovább folytatta, és a mentőtisztet sértegette.



A férfi folyamatos élő adásban közvetítette, amint a súlyos égési sérüléseket szenvedett, alsóneműre vetkőztetett sértettet a mentősök hordágyra fektetik, majd a mentőbe helyezik.



A férfi a hatóságok kiérkezéséig a tőle elvárható segítséget a sértett részére nem

nyújtotta, illetve az élő közvetítés során a sértett személyes adatait, képmását

jogosulatlanul kezelte, azt nyilvánosságra hozta.



Az ügyészség a vádlottat segítségnyújtás elmulasztása, illetve személyes adattal

visszaélés vétségével vádolja.