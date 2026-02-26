Élőben közvetített szomszédja tragédiáját egy baranyai férfi
2026. február 26. csütörtök 09:21
A Siklósi Járási Ügyészség többek között segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat egy baranyai férfi ellen, aki egy lakástűznél a segítségnyújtás helyett élő közvetítést osztott meg közösségi felületén.
A vádirat szerint a férfi egy baranyai faluban élt. 2025 januárjában a szomszédjának háza kigyulladt, melynek során a szobában tartózkodó sértett ruhája lángra kapott, a sértett alsó végtagjai megégtek.
Az égő helyiségből sikerült kimenekülnie, majd a lángra kapott ruházatát magáról eltávolította.
A házból kimenekült a sértett felesége és két gyermeke is, majd segítségért kiabáltak. A
helyszínre több szomszéd is érkezett, akik segítettek a tűz eloltásában.
A vádlott a tűz keletkezését követően rövid időn belül a helyszínre érkezett, ahol észlelte a tüzet és a sérült állapotát, azonban nem nyújtott semmilyen módon segítséget neki.
A mentők és a tűzoltók kiérkezéséig a megégett sérült többször összeesett, földre rogyott, illetve több alkalommal is megindult az égő ház irányába.
A helyszínen a sértett mellett tartózkodó vádlott azonban továbbra sem nyújtott segítséget a megsérült személynek.
A férfi a rendőrség, illetve a tűzoltóság kiérkezését követően is folytatta az élő közvetítést mobiltelefonján keresztül, amely során sérelmezte, hogy a beavatkozó járművek akadályozzák a felvétel készítését.
Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, a mentőtiszt felszólította a mobiltelefonnal felvételt készítő személyeket, hogy a videózás helyett nyújtsanak segítséget, azonban a vádlott a közvetítést tovább folytatta, és a mentőtisztet sértegette.
A férfi folyamatos élő adásban közvetítette, amint a súlyos égési sérüléseket szenvedett, alsóneműre vetkőztetett sértettet a mentősök hordágyra fektetik, majd a mentőbe helyezik.
A férfi a hatóságok kiérkezéséig a tőle elvárható segítséget a sértett részére nem
nyújtotta, illetve az élő közvetítés során a sértett személyes adatait, képmását
jogosulatlanul kezelte, azt nyilvánosságra hozta.
Az ügyészség a vádlottat segítségnyújtás elmulasztása, illetve személyes adattal
visszaélés vétségével vádolja.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
