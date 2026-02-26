Heteken belül 150 ezer forintot kap minden tanár

Heteken belül elutalják a tanároknak azt a 150 ezer forintos juttatást, amiről az e heti kormányülésen született döntés - közölte a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Elmondta: az állami intézményekben oktató tanárok március 20-ig, az alapítványi és egyházi intézményekben dolgozók a márciusi fizetéssel, azaz április elején kapják meg a juttatást.

Magyarország azt a kötelezettséget vállalta az Európai Unióval kötött megállapodás keretében, hogy a pedagógus átlagbér a magyarországi diplomás átlagbér nyolcvan százalékát el fogja érni - emlékeztetett a miniszter, hozzátéve, mivel utóbbi a vártnál nagyobb mértékben emelkedett tavaly, a vállalás teljesüléséhez szükséges és indokolt a juttatást megadni.