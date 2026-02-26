Családi ház kapujába hajtott egy autó Mohácson
2026. február 26. csütörtök 12:45
Távközlési oszlopnak, majd egy családi ház kapujának hajtott egy személyautó tegnap délután Mohácson, a Hunyadi utcában.
A sofőr önerejéből szállt ki a kocsiból, nem sérült meg a balesetben.
A város hivatásos tűzoltói a helyszín biztosítása mellett áramtalanították a gépjárművet, a kifolyt üzemanyagot leszórták, illetve a sérült oszlopot szalaggal elkerítették.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Heteken belül 150 ezer forintot kap...
- Élőben közvetített szomszédja...
- Több tiszteletet Magyarországnak!...
- Vasárnaptól változik a buszmenetrend...
- Családi ház kapujába hajtott egy autó...
- Ülésezett a kormány, hamarosan jönnek...
- Már szinte hihetetlen: így zajlott az...
- Brutális emberrablás Pécsett:...
- Lecsukták az emberrablás...
- Feloldják a látogatási tilalmat a PTE...