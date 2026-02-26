Családi ház kapujába hajtott egy autó Mohácson

2026. február 26. csütörtök 12:45

Távközlési oszlopnak, majd egy családi ház kapujának hajtott egy személyautó tegnap délután Mohácson, a Hunyadi utcában.

 

 

A sofőr önerejéből szállt ki a kocsiból, nem sérült meg a balesetben.

 

A város hivatásos tűzoltói a helyszín biztosítása mellett áramtalanították a gépjárművet, a kifolyt üzemanyagot leszórták, illetve a sérült oszlopot szalaggal elkerítették.

Forrás: Katasztrófavédelem