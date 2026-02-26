Begyújtás közben súlyos sérülést szenvedett egy munkás Komlón

Súlyosan megégett egy munkás egy komlói cég telephelyén szerda reggel.

A férfi égésgyorsítót használt az üzem kályhájába való begyújtáshoz, a tűz ekkor belobbant, a férfit méterekre repítette.

A sérült ellátását a mentőszolgálat munkatársai azonnal megkezdték.

A helyszínt a komlói hivatásos tűzoltók biztosították, más beavatkozásra nem volt szükség.

Az eset kapcsán a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított.