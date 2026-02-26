Begyújtás közben súlyos sérülést szenvedett egy munkás Komlón
2026. február 26. csütörtök 13:17
Súlyosan megégett egy munkás egy komlói cég telephelyén szerda reggel.
A férfi égésgyorsítót használt az üzem kályhájába való begyújtáshoz, a tűz ekkor belobbant, a férfit méterekre repítette.
A sérült ellátását a mentőszolgálat munkatársai azonnal megkezdték.
A helyszínt a komlói hivatásos tűzoltók biztosították, más beavatkozásra nem volt szükség.
Az eset kapcsán a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított.
Forrás: Katasztrófavédelem
