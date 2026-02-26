Farsangi hangulatban búcsúztathatjuk a telet a pécsi jégpályán
2026. február 26. csütörtök 17:23
Zenés, jelmezes esttel készül a Pécs Városi Műjégpálya: február 27-én, pénteken 18.00 és 22.00 óra között farsangi jégdiszkóra várják a korcsolyázás szerelmeseit.
Bár a kapukat még nem zárják be, a program várhatóan a szezon utolsó jégdiszkója lesz. Az este során a megszokott korcsolyázás igazi farsangi hangulattal egészül ki: zene, fények és jelmezek gondoskodnak a különleges élményről.
A belépő egységesen 2500 forint.
Az első 50 jelmezben érkező vendég ingyen korcsolyázhat
Forrás: PSN Zrt.
