Farsangi hangulatban búcsúztathatjuk a telet a pécsi jégpályán

Zenés, jelmezes esttel készül a Pécs Városi Műjégpálya: február 27-én, pénteken 18.00 és 22.00 óra között farsangi jégdiszkóra várják a korcsolyázás szerelmeseit.

Bár a kapukat még nem zárják be, a program várhatóan a szezon utolsó jégdiszkója lesz. Az este során a megszokott korcsolyázás igazi farsangi hangulattal egészül ki: zene, fények és jelmezek gondoskodnak a különleges élményről.

A belépő egységesen 2500 forint.

Az első 50 jelmezben érkező vendég ingyen korcsolyázhat



