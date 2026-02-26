Tovább enyhül az idő, kitör a tavasz hétvégén!
2026. február 26. csütörtök 19:30
Jellemzően derült, napos, enyhe, tavaszias idő várható a hétvégén, 15 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel, a reggelek azonban csípősek lesznek - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.
Pénteken folytatódik a többnyire derült, olykor fátyolfelhős, napos, száraz idő. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, délnyugat felé haladva lehet melegebb.
Szombaton reggel előfordulhatnak ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült, legfeljebb gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. A délkeleti szél napközben a Dunántúlon időnként megélénkül.
Hajnalra döntően mínusz 3 és plusz 2 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északkeleti fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.
Vasárnap is kialakulhatnak reggelre ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült lesz az ég, csak északnyugaton, északon lehetnek gomolyfelhők. Csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad.
A minimum-hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2, a csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.
MTI
