Lázár János: az autópálya-hálózatot tekintve utolértük Ausztriát

Magyarország 2026-ra utolérte Ausztriát az autópályák lakosságarányos számát, a négysávos utak volumenét tekintve, 2000 kilométernyi gyorsforgalmi út és legalább 500 kilométernyi alsóbbrendű négysávos út áll rendelkezésre - mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Közlekedésinfón hétfőn Budapesten.

A fejlesztések folytatódnak, jelenleg 60 milliárd forint értékben 4600 milliárd forint értékű autópálya és autóút tervezése zajlik Magyarországon, soha ennyi tervezői megbízás nem volt kiadva - közölte.

A miniszter elmondta, a 8500 kilométernyi vasútvonalból mintegy 3000 van rossz állapotban, ebből 1000 kilométernyit újítanak fel az Európai Beruházási Bank közreműködésével, a szerződést már aláírták.

Lázár János bejelentette:

a következő 90 napban a miniszterelnök kérésére részt vesz a választási kampányban. A Fidesz központi kampánycsapatának nem tagja, miniszteri munkáját továbbra is végzi, az ezzel kapcsolatos felelősséget viseli.

A minisztérium operatív irányításában Csepreghy Nándor államtitkár vesz részt - közölte. Kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: ha az utolsó hetekben a kampányban való részvétele olyan volumenű lesz, akkor a miniszteri fizetését nem fogja felvenni.