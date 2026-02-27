Benzin szivárgott egy vasúti tartálykocsiból Pécsett

Benzin szivárgott egy vasúti tartálykocsiból tegnap délután Pécsett, az Edison utcai pályaudvaron.

A pécsi hivatásos tűzoltók mellett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is az esethez riasztották, az egységek a szivárgás közvetlen közelében méréseket végeztek, de robbanásveszély nem volt.

Az üzemeltető az üzemanyagot a sérült tartályból egy másik kocsiba átfejtette, erre az időre a felsővezetéket áramtalanították.

A tűzoltók a helyszínt biztosították. A tartálykocsiból egy deciliter benzin folyt ki, amelyet edényben felfogtak.

Az eset a vasúti közlekedést nem befolyásolta, személyi sérülés nem történt.