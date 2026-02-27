Hat méter feletti vízzel tetőzik hétfőn a Duna Mohácsnál
2026. február 27. péntek 13:03
Mohácsot hétfőn éri el a dunai árhullám csúcspontja, majd gyors apadás kezdődik.
Semmilyen óvintézkedésre nem lesz szükség a Dunán levonuló árhullám miatt.
A tetőzést Mohácsnál hétfőre várják a szakemberek, a folyó vízszintje 603 centiméteres lehet az előrejelzés szerint
Ezt követően gyors apadás kezdődik, két nappal később, csütörtökön már alig négy és fél métert mutat majd a vízmérce.
M. B.
