Hat méter feletti vízzel tetőzik hétfőn a Duna Mohácsnál

Mohácsot hétfőn éri el a dunai árhullám csúcspontja, majd gyors apadás kezdődik.

Semmilyen óvintézkedésre nem lesz szükség a Dunán levonuló árhullám miatt.

A tetőzést Mohácsnál hétfőre várják a szakemberek, a folyó vízszintje 603 centiméteres lehet az előrejelzés szerint



Ezt követően gyors apadás kezdődik, két nappal később, csütörtökön már alig négy és fél métert mutat majd a vízmérce.