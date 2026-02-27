Két baranyai holtágba is pontyok érkeztek
2026. február 27. péntek 08:38
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége a Mocskos-Duna holtágba a közelmúltban 700 kg fogható méretű III. nyaras pikkelyes pontyot és 550 kg II. nyaras pikkelyes pontyot; míg a Boki-Duna holtágba 800 kg III. nyaras pikkelyes pontyot telepített.
A viszonylag korai időpontnak számító telepítés, a tavaly ősszel elmaradt kihelyezés pótlása.
A pontyok telepítése miatt a békés halakra horgászati tilalom nem lépett érvénybe a vízterületeken.
A kihelyezésnél jelen volt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, illetve az Állami Halőri Szolgálat munkatársa is.
Forrás: HEBMESZ
