Két baranyai holtágba is pontyok érkeztek

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége a Mocskos-Duna holtágba a közelmúltban 700 kg fogható méretű III. nyaras pikkelyes pontyot és 550 kg II. nyaras pikkelyes pontyot; míg a Boki-Duna holtágba 800 kg III. nyaras pikkelyes pontyot telepített.

A viszonylag korai időpontnak számító telepítés, a tavaly ősszel elmaradt kihelyezés pótlása.

A pontyok telepítése miatt a békés halakra horgászati tilalom nem lépett érvénybe a vízterületeken.

A kihelyezésnél jelen volt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, illetve az Állami Halőri Szolgálat munkatársa is.