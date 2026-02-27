Két autó ütközött, lezárták a 66-os főutat Sásdnál
2026. február 27. péntek 15:06
A 66-es főúton, Sásd belterületén két személyautó ütközött össze pénteken délután.
A mentés és a helyszínelés idejére a 27-es km-nél a főutat lezárták, de helyi utakon lehet kerülni.
Forrá: Útinform
