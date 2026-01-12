Négy városból is riasztották a tűzoltókat a baranyai tűzhöz
2026. január 12. hétfő 08:02
Már az utómunkálatokat végzik a tűzoltók Pécsváradon, ahol egy melléképület teljes terjedelmébe égett a Dombay János utcában hétfőn reggel.
Az egységek a munkálatok során egy gázpalackot is kihozott az épületből.
A tűz a főépület tetőszerkezetét is érintette.
A Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a pécsi, komlói, bonyhádi és mohácsi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral oltották el a lángokat.
Forrás: Katasztrófavédelem
