Orbán Viktor: 16 éve azt tesszük, amit vállalunk
2026. január 12. hétfő 13:55
Miért a biztos választás? Mert 16 éve azt tesszük amit vállalunk, és amit vállalunk, azt meg is tesszük - közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor azt írta: 2010-ben azt vállalták, hogy kivezetik Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra. Az eredményt mindenki ismeri: egymillió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek.
Aztán azt is vállalták, hogy megvédik Magyarországot a migrációtól. Az eredményt mindenki ismeri: ma Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Megépítették a határkerítést, és a folyamatos brüsszeli támadások közepette sem engedtek be egyetlen illegális migránst sem - tette hozzá.
"De amit ma vállalunk, az mindennél fontosabb. Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék. Sorskérdés. Sőt, azt sem engedjük, hogy az Európát gúzsba kötő brüsszeli háborús tervnek a magyar családok igyák meg a levét. Helyette megyünk tovább a magyar úton, a béke útján. Családtámogatásokkal, 14. havi nyugdíjjal, otthonteremtési programmal. Ahogy eddig, úgy ezután is. Higgadtság a viharban, erő nyomás alatt, biztos a bizonytalanban" - fogalmazott Orbán Viktor.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Ónos eső miatt adtak ki...
- Orbán Viktor: 16 éve azt tesszük,...
- Lázár János: az autópálya-hálózatot...
- Februárban dupla nyugdíj érkezik, és...
- Nézőpont Intézet: egyre valószínűbb a...
- Volt egyszer egy Aranykacsa: hét...
- A Donnál harcoló, hős magyar...
- Teherkocsival ütközött egy autó...
- A diákjai lelkét és szívét is ápolta...
- Csodás égi jelenségeket figyelhetünk...