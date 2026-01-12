Orbán Viktor: 16 éve azt tesszük, amit vállalunk

Miért a biztos választás? Mert 16 éve azt tesszük amit vállalunk, és amit vállalunk, azt meg is tesszük - közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta: 2010-ben azt vállalták, hogy kivezetik Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra. Az eredményt mindenki ismeri: egymillió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek.

Aztán azt is vállalták, hogy megvédik Magyarországot a migrációtól. Az eredményt mindenki ismeri: ma Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Megépítették a határkerítést, és a folyamatos brüsszeli támadások közepette sem engedtek be egyetlen illegális migránst sem - tette hozzá.



"De amit ma vállalunk, az mindennél fontosabb. Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék. Sorskérdés. Sőt, azt sem engedjük, hogy az Európát gúzsba kötő brüsszeli háborús tervnek a magyar családok igyák meg a levét. Helyette megyünk tovább a magyar úton, a béke útján. Családtámogatásokkal, 14. havi nyugdíjjal, otthonteremtési programmal. Ahogy eddig, úgy ezután is. Higgadtság a viharban, erő nyomás alatt, biztos a bizonytalanban" - fogalmazott Orbán Viktor.