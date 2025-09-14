Lottó, lottó, a heti remény: itt van a kincset érő hat szám
2025. szeptember 14. vasárnap 17:07
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 37. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
1 (egy)
11 (tizenegy)
15 (tizenöt)
18 (tizennyolc)
22 (huszonkettő)
34 (harmincnégy)
Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 20 darab, nyereményük egyenként 577 145 forint;
4 találatos szelvény 1153 darab, nyereményük egyenként 10 010 forint;
3 találatos szelvény 20 893 darab, nyereményük egyenként 3360 forint.
EQM
