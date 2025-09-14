Lottó, lottó, a heti remény: itt van a kincset érő hat szám

2025. szeptember 14. vasárnap 17:07

Lottó, lottó, a heti remény: itt van a kincset érő hat szám

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 37. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

 

 

Nyerőszámok:

1 (egy)
11 (tizenegy)
15 (tizenöt)
18 (tizennyolc)
22 (huszonkettő)
34 (harmincnégy)

 

 

Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 20 darab, nyereményük egyenként 577 145 forint;

4 találatos szelvény 1153 darab, nyereményük egyenként 10 010 forint;

3 találatos szelvény 20 893 darab, nyereményük egyenként 3360 forint.

EQM