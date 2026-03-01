Uszadékfával ütközött, léket kapott egy uszály a Dunán
2026. március 01. vasárnap 14:45
Uszadékfával ütközött és léket kapott egy ezer tonna búzát szállító teherszállító uszály Vámosszabadinál, a hajó a rakomány átpakolása után várhatóan a jövő héten indulhat tovább - tájékoztatta az Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője vasárnap az MTI-t.
Németh Ramóna elmondta, hogy a 85 méter hosszú és 9 méter széles, még pénteken léket kapott uszályt gyalogosan tudták megközelíteni a győri tűzoltók és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei.
Pénteken és szombaton is közösen szivattyúzták a vizet a hajótestől, amit sikerült stabilizálni, azonban a rakományt egy várhatóan a jövő héten érkező másik uszályra kell átrakodni.
Németh Ramóna kiemelte, hogy az uszályon tartózkodó három ember közül senki sem sérült meg, a hajó üzemanyagtartálya sem rongálódott meg.
Sajtóinformációk szerint az uszály román felségjelzésű.
MTI - Fotó: MTI/Krizsán Csaba
