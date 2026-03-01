Még két hétig a módosult menetrend szerint járnak a pécsi IC-k

Ferencváros és Kelenföld között a harmadik vágány építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt a tervezettnél két héttel tovább, – március 12-ig a Ferencváros és Kelenföld szakasz harmadik vágányának építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt, illetve a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend.

Forgalmi változás a Mecsek InterCityknél: a Mecsek IC-k Kelenföld helyett a Déli pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek.

Kivétel ez alól munkanapokon a Pécsről 5:14-kor és a Kelenföldről 8:12-kor induló InterCityk, amelyek csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. Azonban március 7-én és 8-án csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak a Mecsek IC-k is a Déli pályaudvaron zajló nagykarbantartás miatt.



A többi napon a Déli pályaudvarig közlekednek néhány kivétellel:

munkanapokon a Pécsről 5:14-kor és a Kelenföldről 8:12-kor induló Mecsek InterCityk (IC 809, IC 802), amelyek csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak.



Március 9-én (és Déli körvasúti vágányzár miatt 30-án) a Keletiből eredetileg 5:53-kor Pécsre induló Mecsek IC (IC 800) Kelenföldről indul.



Március 6-án (és Déli körvasúti vágányzár miatt 27-én) a Pécsről 17:14-kor és 19:14-kor Budapestre induló Mecsek IC (IC 801, IC 811) csak Budapest-Kelenföldig közlekedik.

