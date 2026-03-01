Idén először érkezik pótlás az éltető vízből a Mohács melletti holtágakba

A Dunán érkezett kisebb árhullám az idei évben először adott lehetőséget a Belső-Béda holtágak vízpótlására, közölte a vízügyi igazgatóság.

Az előrejelzési szintek alapján több mint 0,5 millió köbméter víz kerülhet a holtágakba a bédai szivattyútelepen keresztül.

A vízpótlást február 26-án késő délután kezdték meg szivornyás üzemben, és mindaddig folytatják - a rendelkezésükre álló területeken - , ameddig a dunai vízállás lehetővé teszi a vízátemelést.



A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - minden alkalmat megragad a Belső-Béda holtágainak gravitációs vízpótlására.

