Idén először érkezik pótlás az éltető vízből a Mohács melletti holtágakba
2026. március 01. vasárnap 11:02
A Dunán érkezett kisebb árhullám az idei évben először adott lehetőséget a Belső-Béda holtágak vízpótlására, közölte a vízügyi igazgatóság.
Az előrejelzési szintek alapján több mint 0,5 millió köbméter víz kerülhet a holtágakba a bédai szivattyútelepen keresztül.
A vízpótlást február 26-án késő délután kezdték meg szivornyás üzemben, és mindaddig folytatják - a rendelkezésükre álló területeken - , ameddig a dunai vízállás lehetővé teszi a vízátemelést.
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - minden alkalmat megragad a Belső-Béda holtágainak gravitációs vízpótlására.
Forrás: DDVIZIG
