Orbán Viktor: megemeltük a terrorfenyegetettség szintjét

Összeült a Védelmi Tanács, megemeltük a terrorfenyegetettség szintjét egy fokozattal - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombat este közzétett Facebook-videójában.





"Szombat délután összehívtam a Védelmi Tanács ülését, mert az iráni események hatást, közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére. Különös tekintettel az energiabiztonságunkra. A közel-keleti térségben magyar katonák teljesítenek szolgálatot. Őket nem érték el katonai csapások, ők jól vannak" - mondta a miniszterelnök.

A terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolnunk kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt - mondta.

Különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él.

Magyarország sokkal jobb helyzetben van, de a terrorfenyegetettségi készültség szintjét ezzel együtt is megemeljük egy fokozattal - tette hozzá.

A konfliktus miatt a világpiacon jelentős energia-áremelést valószínűsítenek - mutatott rá. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú, hogy letörjük Zelenszkij elnök Magyarországgal szemben bevezetett olajblokádját - jelentette ki. Az Ukrajnával szemben bevezetett válaszlépéseket ezért a következő hetekben is hatályban fogjuk tartani - mondta Orbán Viktor.

Képünkön: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j4) a Védelmi Tanács ülésén 2026. február 28-án. A kormányfő mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j3), Lantos Csaba energiaügyi miniszter (j2), Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár (j), Pintér Sándor belügyminiszter (j5), Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (j6). Balról Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára (b2-j).