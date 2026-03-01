Csaknem hatméteres vízzel tetőzik a Duna Mohácsnál
2026. március 01. vasárnap 09:22
A vártnál előbb, és kisebb, 584 centiméteres vízzel vasárnap tetőzött a Duna Mohácsnál.
Semmilyen óvintézkedésre nincs szükség a Dunán levonuló árhullám miatt.
A tetőzést Mohácsnál hétfőre, 603 centiméteres vízzel várták a szakemberek, az ár azonban már vasárnap, 584 centivel elérte a tetőpontját.
Ezt követően előbb lassú, majd gyors apadás kezdődik, csütörtökön már négy métert mutat majd a vízmérce.
M. B.
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Csaknem hatméteres vízzel tetőzik a...
- Még két hétig a módosult menetrend...
- Szobákat díszítettek fel a...
- Átmenetileg változik a M6-osra való...
- Hogy is volt? A választások...
- Demján: az új kormány sem tehet csodát
- Orbán Viktor: megemeltük a...
- Idén először érkezik pótlás az éltető...
- Gyermekkorában elégette verseit a két...
- Már nemzetközi versenyeken is...