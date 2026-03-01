Csaknem hatméteres vízzel tetőzik a Duna Mohácsnál

A vártnál előbb, és kisebb, 584 centiméteres vízzel vasárnap tetőzött a Duna Mohácsnál.

Semmilyen óvintézkedésre nincs szükség a Dunán levonuló árhullám miatt.

A tetőzést Mohácsnál hétfőre, 603 centiméteres vízzel várták a szakemberek, az ár azonban már vasárnap, 584 centivel elérte a tetőpontját.

Ezt követően előbb lassú, majd gyors apadás kezdődik, csütörtökön már négy métert mutat majd a vízmérce.