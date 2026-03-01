Átmenetileg változik a M6-osra való ráhajtás rendje
2026. március 01. vasárnap 10:17
A mohácsi Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat-fejlesztési program részeként az 57-es főút kétszer kétsávossá alakítása a végső fázisába lépett. Emiatt új, ideiglenes forgalmi rendet alakítanak ki várhatóan március 7-étől a hónap végéig, közölte a kivitelező, a Duna Aszfalt ZRt.
Mohács felől az 57-es útról Budapest irányába nem lehet majd felhajtani az M6 autópályára.
A kijelölt terelőút szerint a sztrádára az országhatár irányába kell rátérni a Bóly-Kelet csomópont után Nagynyárádnál lehet majd felhajtani a Budapest felé vezető oldalra.
A Pécs felől az 57-esen érkezőknek a jobb oldali sávból lehet rátérni az M6-os autópályára Budapest irányába, míg a baloldali sáv Mohács irányába vezet tovább.
MTI
