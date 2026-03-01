A NAV baranyai ellenőrei is ráfeszülnek a nőnapra

A NAV baranyai munkatársai március 2. és 8. között szerdán a szentlőrinci, csütörtökön Pécsett, a Siklósi úti vendéglátóhelyeket, a vármegye teljes területén a - nőnaphoz kapcsolódóan - pedig a virágüzleteket, valamint az édesség- és ajándékboltokat ellenőrzik.

 

 

 

 

 

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Forrás: NAV