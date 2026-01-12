Hóban, fagyban is próbálkoztak a migránsok
2026. január 12. hétfő 08:44
Tizenöt határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton négy, vasárnap 11 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az elmúlt héten az ország területén 22 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - december 29-től január 4-ig - a feltartóztatottak száma 18 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében egy határsértőt fogtak el, vele szemben idegenrendészeti eljárás indult - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
