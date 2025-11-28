Megnyílik az adventi vásár, koncertekkel, fényfestéssel is várják a pécsieket
2025. november 28. péntek 12:43
Pécsett pénteken délután nyit a XIV. Adventi Kézműves és Mesevásár a Széchenyi téren. A meghitt koncertek, mesék, programok mellett az adventi vásár kitelepülői gondoskodnak az ünnepi hangulatról a városban.
Íme, a részletes program:
November 28:
17.00 Szűcs Gabi: Swing karácsony
Széchenyi tér
Szűcs Gabi Emerton-díjas énekesnő koncertjével veszi kezdetét az Advent Pécs programsora.
november 29.
15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó
Mesél Bacskó Tünde színművész.
17.00 Adventi gyertyagyújtás
Széchenyi tér
A gyertyát meggyújtja és köszöntőt mond Zajácz Gábor görögkatolikus parókus.
17.00 Cimbaliband
Széchenyi tér
Ezúttal a méltán elismert magyar világzenei zenekar ad adventi koncertet.
18.00 A Pécsi Nemzeti Színház Adventi Koncertjei
Pécsi Nemzeti Színház – Előcsarnok
A Pécsi Nemzeti Színház művészeinek ünnepi koncertje.
Jegyár: 1 000 Ft
18.00 Egy Kis Esti Erkélyzene a Dzsászti Énekstúdióval
Széchenyi tér
november 30.
10.00–16.00 Ünnepi hangolódó – kézműves workshopok kicsiknek és nagyoknak
Magtár Rendezvényház
10.00–16.00 Szeress újra!
Magtár Rendezvényház
Papírmentők karácsonya a Pécsi Püspökségen.
11.30 Idegenvezetés a Püspöki KincsTárban
Az idegenvezetés indul az KincsTár bejáratától (Káptalan utca 6.)
Regisztrálni szükséges: [email protected]
15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó
Mesél Matta Lóránt bábművész.
17.00 A PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium ünnepi koncertje
Széchenyi tér
Vezényel Balásy Szabolcs.
A PTE Babits Kamarakórus 2006 óta rendszeres fellépője a város protokoll és egyéb alkalmi rendezvényeinek. Repertoárjuk elsősorban igényes könnyűzenei átiratokból áll, melyben kiemelt szerepet játszik az advent és a karácsony témaköre. Műsoruk színes, vidám, érzelmes és olykor humoros.
december 1.
17.00 Rotary karácsony
Széchenyi tér
Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.
december 2.
17.00 Rotary karácsony
Széchenyi tér
Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.
december 3.
17.00 Rotary karácsony
Széchenyi tér
Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.
december 4.
17.00 Rotary karácsony
Széchenyi tér
Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.
december 5.
17.00 Kéméndi Tamás és Györfi Anna adventi koncertje
Egy különleges zenei utazásra hívjuk Önöket a karácsonyi készülődés jegyében.
Györfi Anna, a Pécsi Nemzeti Színház Domján Edit-díjas művésznője valamint Kéméndi Tamás Tabányi Mihály-díjas harmonikaművész közös produkciójában olyan ismert karácsonyi dallamokat hallhatnak majd, mint a White chrismas, a Let it go vagy éppen a Szürke patás.
december 6.
14.00–15.00 Mikulásnapi Örömtánc
Széchenyi tér
15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó
Széchenyi tér
Mesél Vlasits Barbara színművész.
15.30–16.00 Dél-Dunántúli Motoros Egyesület: Mikulás gurulás
Széchenyi tér
16.00 és 17.30 Pannon Filharmonikusok: Babzsák bölcsiseknek II.
Kodály Központ –103-as terem
Elhangzik Arcangelo Corelli Karácsonyi concertoja (g-moll, Op. 6, No. 8).
Jegyárak: gyerek 3 490 Ft, kísérő 1 490 Ft
16.00 és 17.30 Pannon Filharmonikusok: Csigaház ovisoknak I/1. és 2.
Hat húron pendülünk. Interaktív foglalkozás ovisoknak.
Kodály Központ – 103. konferenciaterem
Jegyárak: gyerek: 3 490 Ft, kísérő: 1 490 Ft
16.30 Szent Bertalan-Harangtorony ünnepélyes átadása
Széchenyi tér
Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke és Péterffy Attila, Pécs M. J. V. polgármestere részvételével.
17.00 Adventi gyertyagyújtás
Széchenyi tér
A gyertyát meggyújtja és köszöntőt mond Manhardtné Szlovák Katalin evangélikus lelkész.
17.00 Belvárosi Betyárok – Mikulásnapi gyerekkoncert
Felnőttbarát gyerekdalok /Gryllus Kiadó
Széchenyi tér
A kétszeresen Fonogram-díjra jelölt zenekar országszerte a legnagyobb hazai kulturális-, zenei-, művészeti fesztiválokon lép fel, emellett 17 ország magyar közösségében képviselik Magyarországot Szlovákiától Észak-Amerikáig.
Lendületes műsoruk, okos humorral írt dalaik tudatosan kétirányúak, egyszerre szólnak a gyerekeknek és üzennek a felnőtteknek is. Előadásuk egyik varázsa, hogy friss, mai nyelvezetük mellett a magyar hagyományokból is építkeznek, amelyben a közönség végig szereplőként vesz részt, megzenésített mondókák-, népdalok mellett rávezető játékokkal, hangszerbemutatóval.
18.00 Egy Kis Esti Erkélyzene a Dzsászti Énekstúdióval
Széchenyi tér
18.00 A Pécsi Nemzeti Színház Adventi Koncertjei
Pécsi Nemzeti Színház – Előcsarnok
A Pécsi Nemzeti Színház művészeinek ünnepi koncertje.
Jegyár: 1 000 Ft
december 7.
10.00–16.00 Ünnepi hangolódó – kézműves workshopok kicsiknek és nagyoknak
Magtár Rendezvényház
10.00–16.00 Kerámia festöde
Magtár Rendezvényház
Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
11.30 Idegenvezetés a Püspöki KincsTárban
Az idegenvezetés indul az KincsTár bejáratától (Káptalan utca 6.)
Regisztrálni szükséges: [email protected]
12.00 Dzsámin innen, harangon túl – Mit üzennek a Szent Bertalan-templom harangjai?
Gázi Pászi Dzsámi
Belépő a Pécsi Püspökség idegenforgalmi helyszínein vagy honlapján váltható.
15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó
Széchenyi tér
Mesél Körtvélyesi László fotóművész.
17.00 Rotary Club Pécs díjátadó eseménye
Széchenyi tér
Ünnepi műsort ad a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, karvezető: Kotáncziné Vajda Ildikó, valamint a Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola: Karvezető Módós Anita és Dukits Dalma
december 8.
17.00 Rotary karácsony
Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.
december 9.
17.00 Rotary karácsony
Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.
december 10.
17.00 Rotary karácsony
Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.
19.00 Gospel Karácsony – Marquinn Middleton & the Miracle Chorale
Kodály Központ
Az immár hagyományos decemberi gospel esten Amerika legjobb kórusai lépnek fel a Kodály Központban!
Jegyinformáció: kodalykozpont.hu
december 11.
17.00 Rotary karácsony
Széchenyi tér
Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.
december 12.
17.00 Boggie adventi koncertje
Széchenyi tér
A Fonogram-díjas Csemer Boglárka ad ünnepi koncertet.
december 13.
15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó
Mesél Bogárdi Alíz zenész, bábművész.
17.00 Adventi gyertyagyújtás
Széchenyi tér
A gyertyát meggyújtja és köszöntőt mond Kisóvári-Németh Norbert református lelkész.
17.00 A Dzsászti Énekstúdió adventi koncertje
Széchenyi tér
18.00 A Pécsi Nemzeti Színház Adventi Koncertjei
Pécsi Nemzeti Színház – Előcsarnok
A Pécsi Nemzeti Színház művészeinek ünnepi koncertje.
Jegyár: 1 000 Ft
19.00 Salem
Művészetek és Irodalom Háza
A Kodály Gimnázium színjátszócsoportjának az előadása. Művészeti vezető: Gál Éva
december 14.
10.00–16.00 Ünnepi hangolódó – kézműves workshopok kicsiknek és nagyoknak
Magtár Rendezvényház
10.00–16.00 Szeress újra!
Pécsi Püspökség
Papírmentők karácsonya a Pécsi Püspökségen.
11.30 Idegenvezetés a Püspöki KincsTárban
Az idegenvezetés indul az KincsTár bejáratától (Káptalan utca 6.)
Regisztrálni szükséges: [email protected]
13.00 Adventi vezetett séták a püspöki palotában
Találkozó: a püspöki palota Dóm téri bejáratánál
Belépő a Pécsi Püspökség idegenforgalmi helyszínein vagy honlapján váltható.
15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó
Széchenyi tér
Mesél Arató Máté bábművész.
17.00 FiveLive Acappella
Széchenyi tér
Egy díjnyertes énekesekből, tanárokból és egy világbajnok beatboxerből álló acapella formáció a karácsonyi klasszikusokkal hozzák el az igazi zenei élményt.
december 15.
17.00 A Rotary Club Pécs díjátadó eseménye
Széchenyi tér
18.00 Rotary karácsony: Vox Iustis
Széchenyi tér
A Pécsi Törvényszék Kamarakórusa adventi dallamokkal emeli az ünnepi hangulatot. Karvezető: Dr. Horváth Attila
december 16.
17.00 A Rotary Club Pécs díjátadó eseménye
Széchenyi tér
Ünnepi műsort ad a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium kórusa.
Karvezető: Radóczy Jusztina
december 17.
17.00 Rotary karácsony
Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.
december 18.
17.00 Rotary karácsony
Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.
19.30 Pannon Filharmonikusok: Karácsonyi Ünnepi Hangverseny
Pécsi Bazilika
Kodály Adventi éneke és Bach Karácsonyi oratóriuma nélkül talán nem is lehetne teljes az ünnep. De hallotta már Michael Haydn dicsőítő énekét? Kíváncsi egy Magnificatra, amit nem hallhatott még a magyar közönség? Meghallgatná a pécsi születésű Deáky István alkotását és szívesen felelevenítené Kodály ritkán hallható művét, a Laudes organit? Ezek mind megszólalnak ezen a koncerten, így az ünnep egyszerre lesz hazatalálás és felfedezés!
Részletes program és fellépők: www.pfz.hu
Jegyárak: 9 590 Ft, 7 490 Ft, 5 490 Ft
december 19.
17.00 A Szélkiáltó adventi koncertje
Széchenyi tér
december 20.
11.00 Betlehembe Jöjjetek!
Széchenyi tér
A Pécsi Református Kollégium Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolájának adventi műsora.
15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó
Széchenyi tér
Mesél Csizmadia Gabriella bábművész.
16.00 Szállást keres a szent család
A séta a Dóm tértől a Széchenyi térig tart
A Betlehemben szállást kereső Mária és József alakját fiatalok által megidézve kísérjük a Szent Család tagjait.
17.00 Adventi gyertyagyújtás
Széchenyi tér
Az adventi gyertyát meggyújtja és köszöntőt mond Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke.
17.00 A Latte Maffiato Zenekar koncertje
Széchenyi tér
Ünnepi dallamok, swing, bossa-nova és jazz a Latte Maffiato szalonjazz zenekarral.
18.00 Egy Kis Esti Erkélyzene a Dzsászti énekstúdióval
Széchenyi tér
18.00 A Pécsi Nemzeti Színház Adventi Koncertjei
Pécsi Nemzeti Színház – Előcsarnok
A Pécsi Nemzeti Színház művészeinek ünnepi koncertje.
Jegyár: 1 000 Ft
19.00 A diótörő
Zene, tánc és mese egy estén
Kodály Központ
A Pannon Filharmonikusok, a Pécsi Balett és a Bóbita Bábszínház produkciója.
Jegyárak: Felnőtt: 8 500 Ft, 6 500 Ft, 4 000 Ft, Gyerek: 4 000 Ft, 3 000 Ft
december 21.
10.00–16.00 Ünnepi hangolódó – kézműves workshopok kicsiknek és nagyoknak
Magtár Rendezvényház
10.00–16.00 Kerámia festöde
Magtár Rendezvényház
Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
11.30 Idegenvezetés a Püspöki KincsTárban
Az idegenvezetés indul az KincsTár bejáratától (Káptalan utca 6.)
Regisztrálni szükséges: [email protected]
13.00 Adventi vezetett séták a püspöki palotában
Találkozó: a püspöki palota Dóm téri bejáratánál
Belépő a Pécsi Püspökség idegenforgalmi helyszínein vagy honlapján válthatók.
15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó
Széchenyi tér
Mesél Czirják Tamás meseíró.
15.00 és 19.00 A diótörő
Zene, tánc és mese egy estén
Kodály Központ
A Pannon Filharmonikusok, a Pécsi Balett és a Bóbita Bábszínház produkciója.
Jegyárak: Felnőtt: 8 500 Ft, 6 500 Ft, 4 000 Ft, Gyerek: 4 000 Ft, 3 000 Ft
17.00 Téli napforduló – óriási led- és tüzes show
Széchenyi tér
A „One Two Many” és a „Tűzmadarak” előadása.
december 22.
15.00 és 19.00 A diótörő
Zene, tánc és mese egy estén
Kodály Központ
A Pannon Filharmonikusok, a Pécsi Balett és a Bóbita Bábszínház produkciója.
Jegyárak: Felnőtt: 8 500 Ft, 6 500 Ft, 4 000 Ft, Gyerek: 4 000 Ft, 3 000 Ft
17.00 A Mecsek Kórus ünnepi koncertje
Széchenyi tér
december 23.
17.00 Adventi programzáró Betlehemes
Széchenyi tér
ADVENTI HANGVERSENYEK A SZÉKESEGYHÁZBAN ÉS PÉCS KATOLIKUS TEMPLOMAIBAN
A koncertek látogatása díjtalan, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik
KÉZMŰVES UDVAR
Széchenyi tér
NYITVATARTÁS
Hétfő – csütörtök 10.00–18.00
Péntek – vasárnap 10.00–20.00
GASZTROUDVAR
Széchenyi tér
NYITVATARTÁS
Hétfő – csütörtök 12.00–22.00
Péntek – vasárnap 12.00–23.00
