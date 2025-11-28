Megnyílik az adventi vásár, koncertekkel, fényfestéssel is várják a pécsieket

Pécsett pénteken délután nyit a XIV. Adventi Kézműves és Mesevásár a Széchenyi téren. A meghitt koncertek, mesék, programok mellett az adventi vásár kitelepülői gondoskodnak az ünnepi hangulatról a városban.

Íme, a részletes program:

November 28:



17.00 Szűcs Gabi: Swing karácsony

Széchenyi tér

Szűcs Gabi Emerton-díjas énekesnő koncertjével veszi kezdetét az Advent Pécs programsora.

november 29.

15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó

Mesél Bacskó Tünde színművész.

17.00 Adventi gyertyagyújtás

Széchenyi tér

A gyertyát meggyújtja és köszöntőt mond Zajácz Gábor görögkatolikus parókus.

17.00 Cimbaliband

Széchenyi tér

Ezúttal a méltán elismert magyar világzenei zenekar ad adventi koncertet.

18.00 A Pécsi Nemzeti Színház Adventi Koncertjei

Pécsi Nemzeti Színház – Előcsarnok

A Pécsi Nemzeti Színház művészeinek ünnepi koncertje.

Jegyár: 1 000 Ft

18.00 Egy Kis Esti Erkélyzene a Dzsászti Énekstúdióval

Széchenyi tér

november 30.

10.00–16.00 Ünnepi hangolódó – kézműves workshopok kicsiknek és nagyoknak

Magtár Rendezvényház

10.00–16.00 Szeress újra!

Magtár Rendezvényház

Papírmentők karácsonya a Pécsi Püspökségen.

11.30 Idegenvezetés a Püspöki KincsTárban

Az idegenvezetés indul az KincsTár bejáratától (Káptalan utca 6.)

Regisztrálni szükséges: [email protected]

15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó

Mesél Matta Lóránt bábművész.

17.00 A PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium ünnepi koncertje

Széchenyi tér

Vezényel Balásy Szabolcs.

A PTE Babits Kamarakórus 2006 óta rendszeres fellépője a város protokoll és egyéb alkalmi rendezvényeinek. Repertoárjuk elsősorban igényes könnyűzenei átiratokból áll, melyben kiemelt szerepet játszik az advent és a karácsony témaköre. Műsoruk színes, vidám, érzelmes és olykor humoros.

december 1.

17.00 Rotary karácsony

Széchenyi tér

Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.

december 2.

17.00 Rotary karácsony

Széchenyi tér

Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.

december 3.

17.00 Rotary karácsony

Széchenyi tér

Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.

december 4.

17.00 Rotary karácsony

Széchenyi tér

Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.

december 5.

17.00 Kéméndi Tamás és Györfi Anna adventi koncertje

Egy különleges zenei utazásra hívjuk Önöket a karácsonyi készülődés jegyében.

Györfi Anna, a Pécsi Nemzeti Színház Domján Edit-díjas művésznője valamint Kéméndi Tamás Tabányi Mihály-díjas harmonikaművész közös produkciójában olyan ismert karácsonyi dallamokat hallhatnak majd, mint a White chrismas, a Let it go vagy éppen a Szürke patás.

december 6.

14.00–15.00 Mikulásnapi Örömtánc

Széchenyi tér

15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó

Széchenyi tér

Mesél Vlasits Barbara színművész.

15.30–16.00 Dél-Dunántúli Motoros Egyesület: Mikulás gurulás

Széchenyi tér

16.00 és 17.30 Pannon Filharmonikusok: Babzsák bölcsiseknek II.

Kodály Központ –103-as terem

Elhangzik Arcangelo Corelli Karácsonyi concertoja (g-moll, Op. 6, No. 8).

Jegyárak: gyerek 3 490 Ft, kísérő 1 490 Ft

16.00 és 17.30 Pannon Filharmonikusok: Csigaház ovisoknak I/1. és 2.

Hat húron pendülünk. Interaktív foglalkozás ovisoknak.

Kodály Központ – 103. konferenciaterem

Jegyárak: gyerek: 3 490 Ft, kísérő: 1 490 Ft

16.30 Szent Bertalan-Harangtorony ünnepélyes átadása

Széchenyi tér

Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke és Péterffy Attila, Pécs M. J. V. polgármestere részvételével.

17.00 Adventi gyertyagyújtás

Széchenyi tér

A gyertyát meggyújtja és köszöntőt mond Manhardtné Szlovák Katalin evangélikus lelkész.

17.00 Belvárosi Betyárok – Mikulásnapi gyerekkoncert

Felnőttbarát gyerekdalok /Gryllus Kiadó

Széchenyi tér

A kétszeresen Fonogram-díjra jelölt zenekar országszerte a legnagyobb hazai kulturális-, zenei-, művészeti fesztiválokon lép fel, emellett 17 ország magyar közösségében képviselik Magyarországot Szlovákiától Észak-Amerikáig.

Lendületes műsoruk, okos humorral írt dalaik tudatosan kétirányúak, egyszerre szólnak a gyerekeknek és üzennek a felnőtteknek is. Előadásuk egyik varázsa, hogy friss, mai nyelvezetük mellett a magyar hagyományokból is építkeznek, amelyben a közönség végig szereplőként vesz részt, megzenésített mondókák-, népdalok mellett rávezető játékokkal, hangszerbemutatóval.

18.00 Egy Kis Esti Erkélyzene a Dzsászti Énekstúdióval

Széchenyi tér

18.00 A Pécsi Nemzeti Színház Adventi Koncertjei

Pécsi Nemzeti Színház – Előcsarnok

A Pécsi Nemzeti Színház művészeinek ünnepi koncertje.

Jegyár: 1 000 Ft

december 7.

10.00–16.00 Ünnepi hangolódó – kézműves workshopok kicsiknek és nagyoknak

Magtár Rendezvényház

10.00–16.00 Kerámia festöde

Magtár Rendezvényház

Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

11.30 Idegenvezetés a Püspöki KincsTárban

Az idegenvezetés indul az KincsTár bejáratától (Káptalan utca 6.)

Regisztrálni szükséges: [email protected]

12.00 Dzsámin innen, harangon túl – Mit üzennek a Szent Bertalan-templom harangjai?

Gázi Pászi Dzsámi

Belépő a Pécsi Püspökség idegenforgalmi helyszínein vagy honlapján váltható.

15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó

Széchenyi tér

Mesél Körtvélyesi László fotóművész.

17.00 Rotary Club Pécs díjátadó eseménye

Széchenyi tér

Ünnepi műsort ad a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, karvezető: Kotáncziné Vajda Ildikó, valamint a Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola: Karvezető Módós Anita és Dukits Dalma

december 8.

17.00 Rotary karácsony

Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.

december 9.

17.00 Rotary karácsony

Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.

december 10.

17.00 Rotary karácsony

Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.

19.00 Gospel Karácsony – Marquinn Middleton & the Miracle Chorale

Kodály Központ

Az immár hagyományos decemberi gospel esten Amerika legjobb kórusai lépnek fel a Kodály Központban!

Jegyinformáció: kodalykozpont.hu

december 11.

17.00 Rotary karácsony

Széchenyi tér

Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.

december 12.

17.00 Boggie adventi koncertje

Széchenyi tér

A Fonogram-díjas Csemer Boglárka ad ünnepi koncertet.

december 13.

15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó

Mesél Bogárdi Alíz zenész, bábművész.

17.00 Adventi gyertyagyújtás

Széchenyi tér

A gyertyát meggyújtja és köszöntőt mond Kisóvári-Németh Norbert református lelkész.

17.00 A Dzsászti Énekstúdió adventi koncertje

Széchenyi tér

18.00 A Pécsi Nemzeti Színház Adventi Koncertjei

Pécsi Nemzeti Színház – Előcsarnok

A Pécsi Nemzeti Színház művészeinek ünnepi koncertje.

Jegyár: 1 000 Ft

19.00 Salem

Művészetek és Irodalom Háza

A Kodály Gimnázium színjátszócsoportjának az előadása. Művészeti vezető: Gál Éva

december 14.

10.00–16.00 Ünnepi hangolódó – kézműves workshopok kicsiknek és nagyoknak

Magtár Rendezvényház

10.00–16.00 Szeress újra!

Pécsi Püspökség

Papírmentők karácsonya a Pécsi Püspökségen.

11.30 Idegenvezetés a Püspöki KincsTárban

Az idegenvezetés indul az KincsTár bejáratától (Káptalan utca 6.)

Regisztrálni szükséges: [email protected]

13.00 Adventi vezetett séták a püspöki palotában

Találkozó: a püspöki palota Dóm téri bejáratánál

Belépő a Pécsi Püspökség idegenforgalmi helyszínein vagy honlapján váltható.

15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó

Széchenyi tér

Mesél Arató Máté bábművész.

17.00 FiveLive Acappella

Széchenyi tér

Egy díjnyertes énekesekből, tanárokból és egy világbajnok beatboxerből álló acapella formáció a karácsonyi klasszikusokkal hozzák el az igazi zenei élményt.

december 15.

17.00 A Rotary Club Pécs díjátadó eseménye

Széchenyi tér

18.00 Rotary karácsony: Vox Iustis

Széchenyi tér

A Pécsi Törvényszék Kamarakórusa adventi dallamokkal emeli az ünnepi hangulatot. Karvezető: Dr. Horváth Attila

december 16.

17.00 A Rotary Club Pécs díjátadó eseménye

Széchenyi tér

Ünnepi műsort ad a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium kórusa.

Karvezető: Radóczy Jusztina

december 17.

17.00 Rotary karácsony

Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.

december 18.

17.00 Rotary karácsony

Iskolai karácsonyi produkciók a Rotary Club Pécs támogatásával.

19.30 Pannon Filharmonikusok: Karácsonyi Ünnepi Hangverseny

Pécsi Bazilika

Kodály Adventi éneke és Bach Karácsonyi oratóriuma nélkül talán nem is lehetne teljes az ünnep. De hallotta már Michael Haydn dicsőítő énekét? Kíváncsi egy Magnificatra, amit nem hallhatott még a magyar közönség? Meghallgatná a pécsi születésű Deáky István alkotását és szívesen felelevenítené Kodály ritkán hallható művét, a Laudes organit? Ezek mind megszólalnak ezen a koncerten, így az ünnep egyszerre lesz hazatalálás és felfedezés!

Részletes program és fellépők: www.pfz.hu

Jegyárak: 9 590 Ft, 7 490 Ft, 5 490 Ft

december 19.

17.00 A Szélkiáltó adventi koncertje

Széchenyi tér

december 20.

11.00 Betlehembe Jöjjetek!

Széchenyi tér

A Pécsi Református Kollégium Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolájának adventi műsora.

15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó

Széchenyi tér

Mesél Csizmadia Gabriella bábművész.

16.00 Szállást keres a szent család

A séta a Dóm tértől a Széchenyi térig tart

A Betlehemben szállást kereső Mária és József alakját fiatalok által megidézve kísérjük a Szent Család tagjait.

17.00 Adventi gyertyagyújtás

Széchenyi tér

Az adventi gyertyát meggyújtja és köszöntőt mond Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke.

17.00 A Latte Maffiato Zenekar koncertje

Széchenyi tér

Ünnepi dallamok, swing, bossa-nova és jazz a Latte Maffiato szalonjazz zenekarral.

18.00 Egy Kis Esti Erkélyzene a Dzsászti énekstúdióval

Széchenyi tér

18.00 A Pécsi Nemzeti Színház Adventi Koncertjei

Pécsi Nemzeti Színház – Előcsarnok

A Pécsi Nemzeti Színház művészeinek ünnepi koncertje.

Jegyár: 1 000 Ft

19.00 A diótörő

Zene, tánc és mese egy estén

Kodály Központ

A Pannon Filharmonikusok, a Pécsi Balett és a Bóbita Bábszínház produkciója.

Jegyárak: Felnőtt: 8 500 Ft, 6 500 Ft, 4 000 Ft, Gyerek: 4 000 Ft, 3 000 Ft

december 21.

10.00–16.00 Ünnepi hangolódó – kézműves workshopok kicsiknek és nagyoknak

Magtár Rendezvényház

10.00–16.00 Kerámia festöde

Magtár Rendezvényház

Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

11.30 Idegenvezetés a Püspöki KincsTárban

Az idegenvezetés indul az KincsTár bejáratától (Káptalan utca 6.)

Regisztrálni szükséges: [email protected]

13.00 Adventi vezetett séták a püspöki palotában

Találkozó: a püspöki palota Dóm téri bejáratánál

Belépő a Pécsi Püspökség idegenforgalmi helyszínein vagy honlapján válthatók.

15.00–15.30 és 16.00–16.30 Mesekuckó

Széchenyi tér

Mesél Czirják Tamás meseíró.

15.00 és 19.00 A diótörő

Zene, tánc és mese egy estén

Kodály Központ

A Pannon Filharmonikusok, a Pécsi Balett és a Bóbita Bábszínház produkciója.

Jegyárak: Felnőtt: 8 500 Ft, 6 500 Ft, 4 000 Ft, Gyerek: 4 000 Ft, 3 000 Ft

17.00 Téli napforduló – óriási led- és tüzes show

Széchenyi tér

A „One Two Many” és a „Tűzmadarak” előadása.

december 22.

15.00 és 19.00 A diótörő

Zene, tánc és mese egy estén

Kodály Központ

A Pannon Filharmonikusok, a Pécsi Balett és a Bóbita Bábszínház produkciója.

Jegyárak: Felnőtt: 8 500 Ft, 6 500 Ft, 4 000 Ft, Gyerek: 4 000 Ft, 3 000 Ft

17.00 A Mecsek Kórus ünnepi koncertje

Széchenyi tér

december 23.

17.00 Adventi programzáró Betlehemes

Széchenyi tér

A betlehemes játék a szatmári karácsonyi hagyományokat őrzi.

Előadják a Kárpát-medencei Magyarok Kulturális és Hagyományőrző Egyesület tagjai.

ADVENTI HANGVERSENYEK A SZÉKESEGYHÁZBAN ÉS PÉCS KATOLIKUS TEMPLOMAIBAN

A koncertek látogatása díjtalan, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik

További információ

KÉZMŰVES UDVAR

Széchenyi tér

NYITVATARTÁS

Hétfő – csütörtök 10.00–18.00

Péntek – vasárnap 10.00–20.00

GASZTROUDVAR

Széchenyi tér

NYITVATARTÁS

Hétfő – csütörtök 12.00–22.00

Péntek – vasárnap 12.00–23.00