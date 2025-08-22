Jön a vénasszonyok nyara, de ezt kibírnánk decemberig

Szombaton a naposabb délelőttöt követően, délután sok gomolyfelhő képződhet, melyek felhősebb periódusokat okozhatnak.

Szombaton a nyugatiasra forduló szelet kísérik többfelé élénk, helyenként erős lökések. Ma a zivatarok környezetében néhol viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de helyenként ennél hidegebb is lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 26 fok között valószínű.