Jön a vénasszonyok nyara, de ezt kibírnánk decemberig

2025. augusztus 22. péntek 20:00
Szombaton a naposabb délelőttöt követően, délután sok gomolyfelhő képződhet, melyek felhősebb periódusokat okozhatnak.
Szombaton a nyugatiasra forduló szelet kísérik többfelé élénk, helyenként erős lökések. Ma a zivatarok környezetében néhol viharos lökések is előfordulhatnak.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de helyenként ennél hidegebb is lehet a hajnal.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 26 fok között valószínű.
