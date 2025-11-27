Pintér Sándor: Magyarországon kiegyensúlyozott a közbiztonság
2025. november 27. csütörtök 13:57
Magyarország közbiztonsága kiegyensúlyozott, nemzetközileg is elismert, polgáraink, illetve az országba látogató külföldiek biztonságban vannak, és biztonságban is érzik magukat - jelentette ki a Belügyminiszter, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának meghallgatásán csütörtökön Budapesten.
Az utazási, nemzetközi biztonsági index szerint 193 ország értékelése alapján Magyarország a turistáknak javasolt tizedik legbiztonságosabb ország, az Ipsos 2025 augusztusi felmérése alapján pedig a világon a magyarok és a szingapúriak aggódnak legkevésbé a bűnözés és az erőszak miatt hazájukban - közölte Pintér Sándor.
Ugyanakkor Svédországban például az emberek 64 százaléka, Franciaországban 38 százaléka, Németországban pedig 28 százalékuk aggódik saját biztonsága miatt - tette hozzá.
