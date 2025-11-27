Változik a baranyai kormányablakok nyitvatartási rendje

2025. november 27. csütörtök 08:44

Változik a baranyai kormányablakok nyitvatartási rendje
2025. december 1-jétől változik a baranyai kormányablakok nyitvatartási ideje.

 



 

Az új ügyfélfogadási rendet az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Bólyi kormányablak

Hétfő

08.00 - 16.00

Kedd

08.00 - 14.00

Szerda

08.00 - 18.00

Csütörtök

08.00 - 14.00

Péntek

08.00 - 12.00

 

Hegyháti kormányablak

Hétfő

08.00 - 16.00

Kedd

08.00 - 14.00

Szerda

08.00 - 18.00

Csütörtök

08.00 - 14.00

Péntek

08.00 - 12.00

 

Komlói kormányablak

Hétfő

08.00 - 18.00

Kedd

08.00 - 14.00

Szerda

08.00 - 18.00

Csütörtök

08.00 - 16.00

Péntek

08.00 - 13.00

 

Mohácsi kormányablak

Hétfő

08.00 - 18.00

Kedd

08.00 - 14.00

Szerda

08.00 - 18.00

Csütörtök

08.00 - 16.00

Péntek

08.00 - 13.00

 

Pécs - belvárosi kormányablak

Hétfő

08.00 - 18.00

Kedd

08.00 - 16.00

Szerda

08.00 - 17.00

Csütörtök

08.00 - 16.00

Péntek

08.00 - 13.00

 

Pécs - kertvárosi kormányablak

Hétfő

08.00 - 18.00

Kedd

08.00 - 16.00

Szerda

08.00 - 17.00

Csütörtök

08.00 - 16.00

Péntek

08.00 - 13.00

 

Pécs - uránvárosi kormányablak

Hétfő

08.00 - 18.00

Kedd

08.00 - 16.00

Szerda

08.00 - 17.00

Csütörtök

08.00 - 16.00

Péntek

08.00 - 13.00

 

Pécsváradi kormányablak

Hétfő

08.00 - 16.00

Kedd

08.00 - 14.00

Szerda

08.00 - 18.00

Csütörtök

08.00 - 14.00

Péntek

08.00 - 12.00

 

Sellyei kormányablak

Hétfő

08.00 - 16.00

Kedd

08.00 - 14.00

Szerda

08.00 - 18.00

Csütörtök

08.00 - 14.00

Péntek

08.00 - 12.00

 

Siklósi kormányablak

Hétfő

08.00 - 18.00

Kedd

08.00 - 14.00

Szerda

08.00 - 18.00

Csütörtök

08.00 - 16.00

Péntek

08.00 - 13.00

 

Szentlőrinci kormányablak

Hétfő

08.00 - 16.00

Kedd

08.00 - 14.00

Szerda

08.00 - 18.00

Csütörtök

08.00 - 14.00

Péntek

08.00 - 12.00

 

Szigetvári kormányablak

Hétfő

08.00 - 18.00

Kedd

08.00 - 14.00

Szerda

08.00 - 18.00

Csütörtök

08.00 - 16.00

Péntek

08.00 - 13.00

 

A villányi kormányablak ügyfélfogadási rendje továbbra is változatlan.

 

 

 

Forrás: Baranya Vármegyei Kormányhivatal