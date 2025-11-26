Részeg buszsofőrt is fogtak a rendőrök a razzia során
2025. november 26. szerda 16:04
A ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség 2025. november 17. és 23. között Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végezte.
A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 239 alkalommal, a jármű- és rakománybiztonsággal kapcsolatban 298 esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 163 alkalommal kellett intézkedni.
A tehergépkocsi-vezetők ellenőrzése során nyolc esetben merült fel ittas vezetés gyanúja, 333 alkalommal a jármű vezetője, illetve utasa nem használta a passzív biztonsági eszközt, 867 jármű vezetője túllépte a megengedett legnagyobb sebességet.
Az autóbuszok ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 11 alkalommal, a jármű- és rakománybiztonsággal kapcsolatban egy esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 12 alkalommal kellett intézkedni.
Az ellenőrzött autóbuszok vezetői közül hét esetben nem használták a passzív biztonsági eszközt, illetve nyolcan túllépték a megengedett legnagyobb sebességet.
Az autóbusz-vezetők ellenőrzése során egy esetben merült fel ittas vezetés gyanúja.
MTI
